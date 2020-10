Tesla : le Model Y avec 7 places entrera en production le mois prochain

Elon Musk a partagé sur Twitter quelques informations sur la production et la commercialisation de la version sept places du Model Y, le SUV électrique plus abordable de Tesla.

Nous savions qu’une Tesla Model Y à trois rangées et sept places était en préparation, mais jusqu’à présent, le calendrier était vague.

Tesla Model Y – Crédit : Tesla

Dans un tweet cet après-midi, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le Model Y à sept places entrera en production à partir du mois prochain. Les livraisons, elles, débuteront en décembre.

Starting production on 7 seater next month, initial deliveries early December — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2020

L’intérieur sept places est une option de la voiture

Le choix d’un intérieur à sept places est une option à 3 200 euros, que l’on peut déjà apercevoir sur le site web de Tesla. Celle-ci est mentionnée comme étant disponible en 2021. Les prix du modèle Y commencent actuellement à 63 000 euros pour la version Grande Autonomie (505 km), et 70 000 euros pour la version Performance (480 km). L’option facultative est donc un élément à prendre en considération si vous envisagez d’acheter le SUV électrique dans le futur. Tesla propose également une option à 2000 dollars pour gagner une demi-seconde à l’accélération.

En termes de dimensions de l’habitacle, la version cinq places du véhicule électrique offre beaucoup d’espace et de confort. Il n’est pas certain que le Model Y sept places fasse des compromis sur ces qualités essentielles. La possibilité de transporter des familles nombreuses en une seule fois pourrait bien aider Tesla à cibler une clientèle plus large, qui aurait pu se tourner vers un autre constructeur.

Jusqu’à présent, seul le Model X pouvait être configuré avec 7 places. Cependant, le prix d’entrée n’est pas le même, il faut compter 89 990 euros pour la version Grande Autonomie, soit bien plus qu’un Model Y. Les futurs clients intéressés par une Model Y devraient peut-être attendre la version fabriquée à la Gigafactory de Berlin, car Elon Musk a déclaré qu’elle serait très différente des versions actuelles.

Source : Elon Musk