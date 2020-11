Tesla Model 3 vs Dodge Charger : comparaison des coûts d’entretien de deux voitures de police

Les polices du monde entier semblent s’intéresser de plus en plus aux Tesla Model 3. En effet, la voiture entièrement électrique propose de très bonnes performances, une autonomie confortable ainsi qu’un coût d’entretien fortement réduit par rapport aux voitures classiques.

Le service de police de la ville de Bargersville, dans l’Indiana, a acheté une Tesla Model 3 il y a un peu plus d’un an pour son parc automobile, et son conducteur, Todd Bertram, a comparé les coûts d’entretien de la Tesla avec une Dodge Charger.

Tesla Model 3 voiture de police – Crédit : Todd Bertram / Twitter

Les coûts de maintenance d’un véhicule électrique sont en général beaucoup plus faibles que ceux d’un véhicule thermique. Un conducteur de Tesla Model S avait déjà donné un aperçu des coûts de maintenance de sa voiture après 500 000 km. Un autre propriétaire d’une Model S de 2013 a même dépassé les 1,2 million de km, sans dépenser beaucoup d’argent grâce à des changements de moteurs électriques gratuits, qui étaient compris dans la garantie.

La Tesla Model 3 est moins chère à entretenir que la Dodge Charger

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, les coûts d’entretien des deux voitures sont très similaires au cours des premiers mois. Le coût d’entretien du véhicule thermique commence à s’accentuer lorsque la Dodge Charger doit subir des changements dus à l’usure de ses pièces.

En effet, on peut voir que la différence se creuse au mois d’avril 2020, lorsque la police décide de changer les pneus et les freins du véhicule thermique pour la somme de 1 935 dollars. On peut également noter que la Dodge Charger doit passer des contrôles techniques, ce qui augmente l’addition tous les deux mois. L’huile moteur du véhicule doit également être changée régulièrement.

Au total sur un an, la Tesla Model 3 aura fait économiser 6 755 dollars à la police de Bargersville. En un an, la police a déjà rentabilisé sa Tesla Model 3. En effet, une Model 3 Grande Autonomie coûte 47 000 dollars aux États-Unis, contre 40 500 dollars pour une Dodge Charger Scat Pack. Il faut également noter qu’une Tesla Model 3 peut se revendre 90% de son prix d’achat après 3 ans d’utilisation, alors que la dépréciation d’un véhicule thermique est bien plus élevée.

Actual numbers for 1 year of Tesla model 3 police car pic.twitter.com/lGESk0LgIR — Todd Bertram (@ToddBertram1) September 29, 2020

Source : Todd Bertram