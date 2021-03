Tesla Model S : des voitures avec le nouveau volant Yoke quittent l’usine pour être livrées

Le youtubeur Gabeincal n’a pas hésité à survoler illégalement la Gigafactory de Tesla à Fremont aux États-Unis avec un drone pour découvrir si les premières Model S restylées étaient bien équipées du nouveau volant Yoke.

Tesla Model S avec le volant Yoke – Crédit : Gabeincal / YouTube

En début d’année, Tesla a fait sensation en dévoilant officiellement les versions restylées des Tesla Model S et X avec un intérieur futuriste. Au-delà de son intérieur redessiné, c’est surtout le nouveau volant tronqué nommé « Yoke » qui a beaucoup fait parler de lui. En effet, on pouvait légitimement se demander si celui-ci allait ou non être homologué pour la production en série.

Nous avions pu voir le mois dernier des photos volées d’une première version restylée qui ne possédait pas le nouveau volant Yoke, ce qui avait poussé les internautes à penser qu’il n’avait finalement pas été retenu pour la version finale. Cependant, une Tesla Model S avec le volant Yoke est apparue au début du mois, et les premiers modèles semblent déjà quitter l’usine.

Tesla Model S : les versions avec le volant Yoke vont être livrées

Dans une vidéo postée sur YouTube, le youtubeur Gabeincal survole la Gigafactory de Fremont avec un drone pour tenter d’apercevoir les nouvelles Tesla Model S. En plus de nous faire visiter illégalement l’usine, il découvre sur le parking de celle-ci un camion transporteur de véhicules sur lequel sont visibles plusieurs Tesla Model S restylées avec le volant Yoke. On imagine donc que celles-ci seront livrées à leurs propriétaires dans peu de temps.

En effet, les Tesla Model S restylées devraient être livrées d’ici 4 à 11 semaines aux États-Unis d’après le configurateur sur le site internet du fabricant américain, on s’attend donc à ce que les premiers modèles soient livrés dans les jours qui viennent. En France, il faudra se montrer un peu plus patient, puisque Tesla indique que les livraisons débuteront à partir du mois de septembre.

Source : Gabeincal