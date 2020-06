Tesla Model X vs. Model Y : quelles sont les différences entre les deux SUV électriques ?

Crédits : Tesla

Les conducteurs français qui souhaitent acheter un SUV Tesla n’ont pour l’instant pas le choix, seul le Model X est disponible dans l’Hexagone. Mais avec la reprise de la construction de la Gigafactory de Berlin, le Model Y devrait être disponible début 2022. Il conviendra alors de bien comparer les 2 véhicules et connaître les petits défauts cachés de chacun avant de faire son choix.

Model Y vs. Model X : lequel est le moins cher ?

La première différence, et celle qui devrait guider la plupart des acheteurs potentiels, est le prix. Plus haut de gamme, le Model X Grande Autonomie commence à 89 990 euros. La version Performance est plus chère, à partir de 106 990 euros. Le Model Y est bien plus abordable. Les versions Grande Autonomie et Performance sont en précommande à 63 000 et 70 000 euros respectivement. Toutefois, un Model X d’occasion pourrait offrir une solution intermédiaire intéressante.

Model Y vs. Model X : qui a la meilleure autonomie ?

L’autonomie n’est pas significativement différente entre les 2 SUV. Les versions Grande Autonomie du Model X et du Model Y offrent des distances de 507 et 505 kilomètres à la norme WLTP. Cela est vrai aussi pour les versions Performance à respectivement 487 et 480 kilomètres.

Model Y vs. Model X : quel SUV est le plus performant ?

Les performances en revanche sont loin d’être équivalentes entre les 2 modèles. L’accélération du Model X est bien plus franche, permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Sur une piste de dragster, le Model Y se retrouverait largement distancée, n’atteignant ces 100 km/h qu’en 3,7 secondes, l’éloignant ainsi irrémédiablement du top des voitures électriques les plus rapides du monde.

Model Y vs. Model X : lequel a la meilleure habitabilité ?

En standard, les deux SUV offrent 5 places. Il est possible d’ajouter une 3e rangée de 2 sièges sur le Model X pour 3700 euros. Il sera de même dès 2021 sur le Model Y pour 3200 euros. Le Model X offre également une option à 6900 euros. Celle-ci ajoute la même 3e rangée, mais remplace la banquette centrale par 2 sièges indépendants, offrant ainsi une plus grande habitabilité intérieure.

Le Model X étant plus grand, le toit est 1,8 cm plus haut au-dessus de la tête du conducteur et même 3,8 cm au-dessus des passagers de la seconde rangée. À l’inverse, le Model Y offre davantage de place au niveau des genoux, que ce soit pour la 1ère ou la 2e rangée.

Model Y vs. Model X : capacité de chargement, qui a le plus gros volume ?

Concernant l’espace de chargement, l’avantage est clairement au Model X. Grâce à ses dimensions supérieures, ce SUV est plus spacieux, offrant de 2180 à 2490 litres suivant la configuration des sièges. L’espace sous le capot est de 187 litres. Il y a également 340 litres de volume utile sous le sol du véhicule. Plus faible, Tesla indique que le volume de chargement total du Model Y est de 1925 litres, malgré le compartiment secret dans le coffre.

Model Y vs. Model X : qui est le mieux équipé ?

Au niveau des équipements, les 2 SUV sont relativement semblables. Toutefois, seul le Model X offre des portes arrière qui s’ouvrent comme les ailes d’un faucon. Également, le filtre permettant de résister aux attaques chimiques n’est pas disponible sur le Model Y par manque de place. Concernant l’ordinateur de bord, seul le design du tableau de bord diffère, les fonctions sont identiques.