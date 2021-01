Tesla Model Y : la voiture électrique obtient 5 étoiles aux crash tests de la NHTSA

La NHTSA évalue les voitures en fonction de divers paramètres, notamment les collisions frontales (avec des sous-catégories pour les sièges conducteur et passager) et les collisions latérales (lorsque la voiture est percutée par un autre véhicule ou lorsqu’elle percute un poteau).

Tesla Model Y crash test – Crédit : RealSafeCars / YouTube

La sécurité a toujours été au centre des préoccupations de Tesla. En effet, les voitures ont toujours été très bien notées lors des différents crash tests qu’elles ont subis. Nous avions par exemple déjà évoqué les résultats des crash tests de la Tesla Model 3 fabriquée en Chine. Nous avions même pu voir les vidéos de ces tests de collision impressionnants.

La Tesla Model Y semble irréprochable niveau sécurité

Selon le site web de la NHTSA, la Tesla Model Y a obtenu 5 étoiles dans chaque catégorie. De plus, le véhicule a également obtenu des points pour ses fonctions standard d’assistance au conducteur comme l’alerte de collision frontale, l’alerte de sortie de voie, le freinage en cas de risque de collision et l’assistance dynamique au freinage. On sait que Tesla mise sur la sécurité de ses véhicules grâce à de nouveaux brevets et un labo de crash test construit en 2019.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, une Tesla Model Y est capable de résister à des accidents très violents. De plus, le véhicule vous préviendra à l’aide d’alertes pour empêcher une éventuelle collision. Les excellents résultats de la Tesla Model Y sont alors cohérents avec les autres véhicules de Tesla. En effet, tous ont obtenu d’excellents scores lors des crash tests de la NHTSA.

Tesla avait affirmé que sa Model 3 avait obtenu la plus faible probabilité de blessure parmi toutes les voitures jamais testées par la NHTSA, et il semble que la Tesla Model Y soit tout aussi sûre. À l’origine, la Tesla Model S avait même obtenu un score de 5,4. Cependant, celui-ci avait arrondi à 5 lorsque la NHTSA a revu son système de notation.

Source : electrek