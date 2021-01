Tesla Model Y : le constructeur a dévoilé une version Standard, moins chère

La Tesla Model Y est désormais disponible en trois versions, Standard Range, Long Range et Performance. Tesla vient de rendre disponible la version Standard sur son site internet aux États-Unis. Celle-ci est moins performante, mais aussi beaucoup moins chère.

La Tesla Model Y Standard Range est commercialisée à 41 990 dollars, soit 8 000 dollars de moins que la Tesla Model Y Long Range à 49 990 dollars.

Tesla Model Y – Crédit : Tesla

Cet été, Elon Musk a déclaré que la société annulait son projet de produire une version Standard moins chère du Model Y, affirmant que son autonomie prévue de moins de 400 km serait « trop faible pour être acceptable ». Cependant, il semble que Tesla ait tout de même commercialisé une version avec moins de 400 kilomètres d’autonomie, puisque la Tesla Model Y Standard Range ne propose que 393 km de portée au cycle EPA.

Tesla dévoile une Model Y Standard Range

La Tesla Model Y Standard Range doit se contenter d’une autonomie modeste de 393 km, soit 132 kilomètres de moins que la version Long Range, qui est 8 000 dollars plus chère. Ses performances ont également été revues à la baisse, puisque le 0 à 100 km/h est affiché à 5,3 secondes, contre 4,8 secondes et 3,5 secondes respectivement pour les versions Long Range et Performance.

Tesla ne s’est pas arrêté là, puisque pour 3 000 dollars de plus, vous pouvez faire installer sept sièges dans les modèles Standard Range ou Long Range. Le Model Y Performance, en revanche, n’offre pas la possibilité d’installer sept sièges. Elon Musk avait dévoilé que Tesla allait commencer la production des versions avec sept places au mois d’octobre.

Les Tesla Model Y produites en Europe à la Gigafactory de Berlin devraient être bien différentes des versions américaines, comme l’a promis Elon Musk. En effet, celles-ci devraient subir une refonte au niveau du design, en plus de proposer des améliorations au niveau de l’autonomie. Elles devraient aussi être moins chères que les versions actuelles, car elles seront fabriquées localement.

En Chine, Tesla a déjà considérablement réduit le prix de ses Model Y produites localement, puisqu’elles ont été commercialisées à un prix 30 % inférieur à celui annoncé lors des précommandes. La version “Long Range” est disponible à partir de 339 000 yuans (soit 42 950 euros actuellement). La “Performance Range” est affichée à partir de 369 900 yuans (soit 46 860 euros), auxquels on peut déduire la prime du gouvernement. On espère donc pouvoir aussi profiter de prix aussi abordables pour les versions européennes.

Source : Tesla