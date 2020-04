Tesla Model Y : sortie retardée à cause d’un problème de fondations de la Gigafactory de Berlin ?

Crédits : Tesla Kid Grünheide

L’activité de la Gigafactory de Shanghai bat son plein avec 3000 Model 3 produites par semaine. Elle n’est toutefois pas la seule à être active. Si l’usine géante européenne tarde à sortir de terre et que la Gigafactory du Nevada est stoppée pour cause de pandémie Covid-19, celle de New York a été rouverte temporairement afin de fabriquer des respirateurs artificiels.

1 an avant la livraison des premiers Model Y, un délai réaliste ?

La construction de la Gigafactory de Berlin ne se déroule décidément pas sans accroc. Après les épisodes de protestation contre le défrichement qui avait conduit à sa mise à l’arrêt temporaire, c’est maintenant une étude de sol qui pose problème. En effet, lors de la préparation de la dalle devant recevoir l’usine, le sol s’est montré plus meuble qu’estimé, empêchant la construction des fondations initialement prévues.

Le sol sablonneux oblige donc l’utilisation d’un autre un type de fondations. Ce souci est plus lourd de conséquences qu’il n’y parait. En effet, le permis de construire délivré le 20 décembre doit être modifié, soumis et validé avant que les travaux puissent reprendre. Pire, le Ministère allemand de l’Environnement a confirmé que ce nouveau permis devra à nouveau faire l’objet d’une consultation publique.

Ces retards successifs sont problématiques pour Tesla qui utilisera cette Gigafactory pour livrer l’Europe en Model Y, SUV électrique aux performances d’une voiture de sport. Le constructeur prévoit 3000 véhicules par semaine dès la mise en service de l’usine. Elon Musk a récemment confirmé sur Twitter que les livraisons commenceraient dans un an. Un an est le temps qu’il a fallu à Shanghai entre la première pierre et la sortie des lignes de production de la première Model 3. Cela a été possible à raison d’une construction 24 h/24 et 7 j/7, il faudra donc procéder de la sorte pour que les délais annoncés soient maintenus.

In about a year. Would come from Giga Berlin. — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2020

