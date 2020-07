Tesla ne construira pas de batteries à la Gigafactory allemande

Bloomberg a indiqué mercredi que Tesla ne prévoyait plus de construire de batteries sur le site allemand, citant des documents déposés auprès des autorités de régulation compétentes du pays. Maintenant, il semble que Tesla prévoit simplement de fabriquer des voitures dans la nouvelle usine. Plus précisément, plus de 100 000 voitures, selon les documents.

Crédit : Blomst / Pixabay

Les documents comprennent également de nouvelles dispositions visant à réduire la consommation d’eau de l’usine, située dans la ville de Gruenheide. La quantité d’eau que Tesla prévoyait de consommer pour la production de véhicules préoccupait particulièrement la population locale, tout comme la menace pour la reproduction de la faune locale.

Le directeur général, Elon Musk, poursuit un calendrier ambitieux et vise à ce que l’usine commence à produire d’ici juillet prochain. Ce projet constitue une expansion importante, car il place l’entreprise dans la cour des géants allemands de l’automobile Volkswagen, BMW et Daimler, alors qu’ils développent leur propre offre de voitures électriques.

Une construction mouvementée

Alors que les fonctionnaires allemands ont assuré à Musk que son projet sera accéléré par la fameuse bureaucratie du pays, des groupes locaux se sont plaints que l’usine aura besoin de trop d’eau dans une région qui souffre déjà de sécheresses de plus en plus fréquentes.

Tesla n’a toujours pas obtenu l’approbation définitive. Le constructeur automobile a dû modifier ses plans de construction après les difficultés rencontrées avec le sol sablonneux de la région. Le coronavirus a également retardé une audience publique sur la question qui a été reprogrammée pour septembre.

L’entreprise a reçu plusieurs feux verts préliminaires pour poursuivre la construction à ses propres risques, ce qui indique que les autorités ne voient pas de problèmes majeurs dans le projet.

Source : bloomberg