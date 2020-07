Tesla offre une ristourne de $3000 sur la nouvelle Model Y

Le crossover électrique n’est pas un achat banal à ce prix, mais il pourrait être plus facile à justifier si le prix antérieur était juste un peu trop difficile à avaler. Cette baisse de prix arrive comme un cadeau inattendu pour les futurs clients de la marque américaine.

Le Model Y est désormais proposé à partir de 49 990 dollars pour la version Long Range, soit une baisse de 6 % par rapport au prix de 52 990 dollars de février. Le prix de la version Performance a également été réduit de 1 000 dollars et est maintenant de 59 990 dollars.

La société indique sur son site web qu’avec des taxes et aides potentielles et des économies d’essence de 4 300 dollars, la Long Range revient à 45 690 dollars et la Performance à 55 690 dollars.

Tesla avait déjà réduit les prix de plusieurs véhicules en mai, mais le Model Y n’a pas été inclus dans ces réductions. Elle a baissé les prix des modèles de base et des versions Performance des Model S et X de 5 000 dollars, et a réduit les prix de toutes les versions de son Model 3 de 2 000 dollars (avec des prix légèrement différents pour les Model 3 vendus en Chine).

Une baisse de prix également prévue en France ?

Tesla a commencé à fabriquer le Model Y en janvier, plusieurs mois avant la date prévue. Le SUV est un véhicule légèrement plus grand que le véhicule le plus populaire et le plus abordable de la société, la Model 3. Le Model Y est basé sur la même architecture que le Model 3 mais dispose de plus d’espace et d’une troisième rangée de sièges en option.

Pour l’instant, le prix de la voiture en France n’a pas été modifié, et Tesla n’a pas communiqué si cette baisse de prix serait effective sur d’autres marchés que les Etats-Unis.

