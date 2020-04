Tesla poste une vidéo de son respirateur conçu avec des pièces de voiture

Avec plus de 300 000 malades et 70 000 décès, les États-Unis sont désormais le pays le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. La maladie frappe particulièrement l’état de New York qui cumule à lui seul près de 35 % des malades du pays. Complètement saturé, le système de santé new-yorkais ne peut plus faire face à l’arrivée de nouveaux malades, notamment par manque de matériel médical. Pour soutenir les hôpitaux, General Motors, Ford, Toyota et Tesla se sont engagés à produire des respirateurs artificiels. Un défi difficile à relever, on ne s’improvise pas fabricant de matériel médical du jour au lendemain.

Crédit : Tesla

Pour concevoir des appareils de respiration artificielle rapidement, les constructeurs automobiles n’ont pas d’autre choix que de recycler les pièces détachées produites dans leurs usines. C’est ce que les ingénieurs de Tesla tentent actuellement de faire. Sur sa chaine YouTube, le constructeur vient de partager une vidéo qui détaille ses progrès et son prototype.

Tesla recycle le système de climatisation et l’écran du Model 3 pour fabriquer des respirateurs

En une vingtaine de jours, les ingénieurs de Tesla ont fait des progrès remarquables qu’ils illustrent en détaillant les trois premières phases du projet. On découvre d’abord un schéma technique qui montre que le respirateur est essentiellement constitué de composants du Model 3. avec notamment des éléments de son système de climatisation, son écran tactile, le tout piloté par l’ordinateur de bord du véhicule. Ensuite vient la présentation du prototype qui a servi à valider le concept, et enfin le même prototype sous la forme d’un respirateur utilisable en milieu hospitalier.

Pour éviter de produire des respirateurs inadaptés au traitement du Covid-19, leur conception a été encadrée par des spécialistes, notamment Medtronic. Bien que les ingénieurs disposent déjà d’un prototype fonctionnel, ils précisent qu’il reste encore beaucoup de travail avant de les lancer en production. Tesla ne s’est d’ailleurs pas risqué à annoncer de date précise.

