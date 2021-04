Tesla : pour Elon Musk, la Model Y sera la voiture la plus vendue au monde en 2023

Musk a annoncé que la Tesla Model 3 était devenue la berline de luxe la plus vendue au monde, tous modèles confondus, lors de la présentation des résultats de l’entreprise pour le premier trimestre 2021. D’après les calculs de Tesla, le SUV Model Y pourrait battre le record de la Model 3.

Tesla Model Y – Crédit : Tesla

Musk a affirmé que le Model Y pourrait devenir le véhicule toutes catégories le plus vendu au monde en 2022 alors qu’il s’exprimait lors de la conférence de presse du constructeur automobile concernant ses ventes et ses finances du premier trimestre 2021.

« Nous pensons que le Model Y sera la voiture ou le véhicule le plus vendu dans le monde toutes catégories confondues, et cela arrivera probablement l’année prochaine. », a déclaré Musk lors de l’appel. « Je ne suis donc pas certain à 100 % de l’année prochaine, mais je pense que c’est assez probable. Je dirais qu’il est probable qu’en 2022, le Model Y soit la voiture la plus vendue au monde, quelle que soit sa catégorie. » a ajouté le PDG de Tesla. Cependant, pour que cela devienne une réalité, la demande pour le Model Y devra augmenter de manière significative.

Tesla mise beaucoup sur son Model Y

En réponse à Dave Lee sur Twitter, Elon Musk s’est montré un peu moins optimiste en déclarant que cela pourrait finalement arriver en 2023, et non en 2022. Selon Dave Lee, la voiture la plus vendue au monde est actuellement la Toyota Corolla, avec un peu plus d’un million d’unités par an.

Si Elon Musk veut que la Tesla Model Y devienne la voiture la plus vendue au monde, le rythme de production va devoir plus que tripler d’ici 2023. En effet, Tesla avait assemblé « seulement » 500 000 véhicules en 2020, et tous n’étaient pas des Model Y.

Le constructeur américain devrait bientôt pouvoir améliorer de manière significative son rythme de production grâce à la nouvelle Gigafactory européenne. Tesla devrait bientôt officiellement inaugurer la Gigafactory de Berlin, et commencer la production des premières Model Y dès cet été. La Tesla Model Y promet d’être une voiture différente de la version américaine actuelle. On sait par exemple qu’il s’agirait de la première voiture du constructeur automobile à utiliser les nouvelles cellules révolutionnaires au format 4680.

Seems quite likely at least based on revenue in 2022 & possibly total units in 2023 — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

Source : Elon Musk