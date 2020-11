Tesla pourrait proposer un modèle plus petit pour l’Europe, d’après Elon Musk

Elon Musk, le boss de Tesla, s’est à exprimé sur la possible création d’un modèle adapté au marché européen. Les véhicules Tesla étant relativement longs et volumineux, l’homme d’affaires estime que leur design peut constituer un frein à l’achat pour certains consommateurs du vieux continent. Afin de surmonter cet obstacle, un modèle plus petit et plus adapté aurait en effet une chance de séduire ces clients potentiels réticents.

Tesla Model X. Crédits : Tesla

Le design des véhicules Tesla est fortement orienté vers le marché américain. Les véhicules opérant aux Etats-Unis sont en général plus volumineux. En Europe, les habitudes de consommation au niveau des voitures sont radicalement différentes. Les véhicules compacts sont appréciés par les citadins européens, étant mieux adaptés aux espaces encaissés et aux voies plus étroites.

Une Tesla plus compacte : Elon Musk s’est rappelé pourquoi en essayant de garer sa Model X à Berlin

Alors qu’il participait à une conférence en ligne sur les batteries organisée par le gouvernement allemand, Elon Musk a de nouveau envisagé d’explorer la possibilité d’un véhicule spécifiquement développé à partir des préférences relatives au marché européen. « Peut-être qu’en Europe, il serait logique de faire, je suppose, une voiture compacte, peut-être une hatchback ou quelque chose du genre. », a-t-il déclaré. « Aux États-Unis, les voitures ont tendance à être plus grandes pour des raisons de goût personnel. En Europe, elles ont tendance à être plus petites. ».

Qui dit plus petite, dit moins cher ? Elon Musk avait déjà évoqué une voiture moins chère, plus précisément moins de 25 000 dollars, durant le Battery Day. Cette voiture serait censée être dotée des nouvelles batteries développées par la firme californienne. Le sujet serait revenu dans l’esprit d’Elon Musk alors qu’il tentait de garer sa Model X à Berlin. « Je conduisais une Model X autour de Berlin et nous avons eu un peu de mal à trouver une place de parking où nous pourrions nous garer » a-t-il déclaré. Une situation cocasse qui rappelle effectivement pourquoi les citadins européens préfèrent opter pour des modèles hatchback ou des berlines compactes.

Source : Carscoops