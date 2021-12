Tesla : Quel modèle acheter en 2022 ?

Les Tesla, ces voitures électriques suréquipées en technologie, sont de plus présentes dans le paysage urbain. Mais alors, entre les modèles S, 3, X et Y, laquelle vaut-il mieux acheter en 2022 ? Un YouTubeur donne son avis.

Andy Slye est un fidèle utilisateur de Tesla. Et il met ses connaissances et expériences au service des futurs acheteurs.. C’est sur YouTube qu’il a publié son Tesla Buyer’s Guide, une vidéo complète. La vidéo vise à aider les potentiels acheteurs dans leur choix. Andy Slye compare les différents modèles de Tesla, de manière objective. La vidéo est en anglais, mais des sous-titres en français sont disponibles.

Tesla Model Y – Crédits : Tesla

En matière de Tesla, il n’y a pas de mauvais choix

Dans sa vidéo, Andy Slye évoque les trois « S » de Tesla, qui sont pour lui les trois raisons principales d’acheter une Tesla. La sécurité, le logiciel (software) et le fait que la voiture soit électrique (qu’il appelle « So much better than gas »). Concernant la sécurité, il évoque le fait que les Tesla seraient parmi les voitures les plus sûres du monde. Cela serait dû à leur équipement ainsi qu’à leur construction, qui ferait qu’elles auraient peu de chance de se retourner en cas d’accident. Cependant, un utilisateur de Tesla a vu le toit de sa voiture s’envoler alors qu’il était sur l’autoroute! Pour ce qui est du logiciel, il regrette l’absence d’Android Auto ou Apple CarPlay, qui ferait des Tesla des voitures encore plus connectées, mais il précise que le logiciel propriétaire est très bien fait, et facile à utiliser.

Ensuite, il vante la recharge électrique de la voiture, qui est selon lui très pratique. En effet, n’y a plus besoin de passer à la pompe à essence. Il ajoute que l’espace habituellement occupé par le moteur sur une voiture classique, est remplacé par un deuxième coffre sur les Tesla. Enfin, il fait un comparatif des performances de chaque voiture. Et pour terminer, il présente les Tesla Cybertruck et Roadster, qui sont attendues pour fin 2022 ou 2023.

D’après Andy Slye, même si la Model 3 est la voiture électrique la plus populaire au monde, chacune des voitures de Tesla est une bonne option, en fonction de ce que l’utilisateur recherche. Une Tesla peut également être achetée d’occasion, à condition d’être attentifs à certains points.

Source: YouTube / Andy Slye