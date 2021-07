Tesla : quelles annonces espérer pendant la journée de l’IA ?

Elon Musk a annoncé récemment la tenue d’une journée de l’intelligence artificielle dont le but est principalement de recruter de nouveaux talents. Mais Elon Musk pourrait-il y faire des annonces ?

Nous vous en parlions récemment, Tesla organise régulièrement des « journées » ayant chacune un thème bien précis. Si le constructeur a déjà abordé les thèmes des batteries et de l’autonomie, cette année, ce sera au tour de l’intelligence artificielle d’être mise à l’honneur.

Crédit : pixabay

Une journée qui cadre avec l’actualité du constructeur qui a sorti, il y a quelques jours, une mise à jour offrant, en bêta, la version 9 du Full Self-Driving. Si le but avoué est clairement de recruter les talents de demain dans le domaine de l’intelligence artificielle, les observateurs espèrent des annonces sur l’avancement de la technologie.

Un réseau neuronal au cœur du projet

Pour préparer l’arrivée d’une conduite 100 % autonome, Tesla a décidé, par le passé, d’effectuer des changements de taille. Le premier était d’abandonner progressivement la programmation traditionnelle au profit d’un réseau neuronal. Ces réseaux sont appelés ainsi, car leur fonctionnement imite celui des neurones. Ils sont particulièrement performants dans l’analyse et la compréhension d’image, l’identification d’objets ou encore la prédiction de données.

En découle la seconde évolution de Tesla, l’abandon des radars au profit d’une vision par caméra uniquement. Sauf que pour entraîner ce réseau, il faut un ordinateur capable de traiter les images provenant des 1,5 million de voitures en circulation qui possèdent chacune huit caméras. Cela représente, selon Andrej Karpathy, directeur de l’intelligence artificielle chez Tesla, un volume de 1,5 pétaoctet (soit plus de 1500 téraoctets).

L’abandon du radar permet d’alléger le flux de données et donc au final de ne se consacrer qu’à l’étude de l’image. Les annonces qui pourraient avoir lieu durant cet événement tourneront donc autour du supercalculateur maison de Tesla, l’un des plus gros super ordinateurs existants et les moyens mis en œuvre pour améliorer le FSD.

Peu d’annonces pour le grand public

Cette journée de l’intelligence artificielle concerne donc principalement les personnes souhaitant rejoindre l’équipe IA de Tesla et les passionnés de technologie. Il est peu probable qu’Elon Musk y fasse de grandes annonces pour l’avenir de la marque.

Il est néanmoins probable que l’entreprise annonce une date approximative de la sortie d’un mode de conduite véritablement autonome, supposé sortir pour fin 2021, mais l’expérience nous a montré que ces annonces sont à prendre avec des pincettes.

