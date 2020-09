Tesla : qu’est-ce qu’Elon Musk va présenter lors du Battery Day ?

L’évènement se déroulera à Fremont, le fief de Tesla. Elon Musk prendra la parole durant cet évènement, qui est très attendu par le monde de l’automobile. Et pour cause, le leader de Tesla a tweeté récemment que « de nombreuses choses excitantes vont être révélées », et que « l’évènement sera incroyable ». Mais que peut on en attendre ?

Tesla Model 3. Crédits : Tesla

De nombreuses annonces sont attendues. Elon Musk a notamment promis une visite du système de production de cellules de batteries qui s’annonce très intéressante. Certains analystes de l’industrie s’attendent à ce que la firme américaine dévoile des améliorations majeures au niveau de ses batteries. De même, on espère en savoir plus sur la stratégie d’expansion de la production de Tesla aux États-Unis.

De nouvelles batteries, produites par Tesla ?

Il y a déjà quelques indices sur les projets de Tesla au niveau des batteries. Durant les Autumn Days en 2019, Musk avait déjà annoncé que la firme travaillait sur une batterie qui aurait une durée de vie de plus d’un million de kilomètres. Cela représenterait le double de la durée de vie actuelle des batteries Tesla. Entre temps, Musk a confirmé que les batteries entreraient en production l’année prochaine. Des chercheurs de l’université de Dalhousie, qui ont un contrat d’exclusivité avec Tesla, ont développé une nouvelle batterie au lithium-ion. Peu après, Tesla a déposé un brevet pour une batterie lithium-ion très similaire. On peut donc s’attendre à de nouvelles informations à ce sujet.

Les experts du secteur s’attendent également à plus d’information concernant la stratégie de production de Tesla. A l’heure actuelle, les batteries de la marque sont fabriquées par Panasonic, mais cela pourrait changer. En effet, plus tôt cette année, l’existence d’un projet secret de Tesla appelé « Roadrunner » a été évoquée. Récemment, les premières batteries issues de ce programme auraient possiblement fuité dans certains organes de presse. Ce projet aurait pour finalité de permettre à Tesla de produire ses propres cellules de batteries. La firme a depuis longtemps l’ambition de proposer une batterie à 100$ par kW/h, prix souvent évoqué comme maximum pour permettre aux véhicules électriques de concurrencer les véhicules normaux. Une telle annonce serait une petite révolution dans le monde de la voiture électrique.

Source : Wired