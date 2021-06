Tesla réduit l’autonomie de sa Model S Grande Autonomie

Jusqu’à présent, la Tesla Model S Grande Autonomie profitait d’une autonomie annoncée à 663 kilomètres, soit une des plus élevées des voitures électriques sur le marché.

Tesla Model S Plaid – Crédit : Tesla

Au cours de la présentation de la Tesla Model S Plaid, la voiture en production la plus rapide du monde, Tesla n’a pas donné que de bonnes nouvelles concernant l’autre version. En effet, la Tesla Model S Grande Autonomie a perdu en autonomie, puisque celle-ci est passée de 663 km à 652 km.

Ce changement est probablement dû à de nouveaux tests EPA, l’homologation américaine, puisque les véhicules sont légèrement différents des versions précédentes. Heureusement pour les futurs propriétaires, cette perte de près de 10 km d’autonomie se ressentir au quotidien, puisqu’on le rappelle, il ne s’agit que d’une estimation. En usage réel, vous n’atteindrez probablement pas les 652 km d’autonomie.

La Tesla Model S Grande Autonomie est pourtant plus efficace

Comme le notent nos confrères de CNET, la version Grande Autonomie de la Model S profite pourtant d’un meilleur indice de consommation. En effet, celui-ci est passé à 120, contre 117 sur l’ancienne génération. De plus, la nouvelle Tesla Model S propose plusieurs améliorations sur son groupe motopropulseur et sa batterie.

De plus, Tesla a également déclaré que la nouvelle pompe à chaleur offrait 30 % d’autonomie supplémentaire par temps froid tout en utilisant 50 % d’énergie en moins pour le chauffage. « Vous constaterez une très faible dégradation par temps froid. », selon Musk

On ne sait donc pas si cette perte d’autonomie est due à des critères plus stricts de l’EPA, ou de l’augmentation de la puissance de cette nouvelle Tesla. En effet, les Tesla Model S et X 2021 sont désormais aussi puissantes qu’une PS5, et il est par exemple possible de jouer à Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3.

Selon le configurateur de Tesla, il ne sera possible de recevoir sa version Grande Autonomie qu’à partir du premier trimestre 2022. Il faudra donc se montrer patient avant de pouvoir essayer le nouveau volant Yoke, qui semble être infernal à utiliser.

Source : cnet