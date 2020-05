Tesla souhaite devenir fournisseur d’électricité au Royaume-Uni

Crédits : Tesla

Alors que les profits de Tesla sont en hausse au premier trimestre malgré la pandémie de Covid-19 et le confinement qu’Elon Musk trouve fasciste et alors que l’action vient de plonger de 10 % après un tweet dans lequel il trouvait que son cours était trop haut, l’entreprise se décide à attaquer les Big Six, les 6 gros fournisseurs d’énergie au Royaume-Uni.

Le négoce automatique pour faire baisser les coûts de l’électricité

Il semblerait que Tesla envisage de se créer une place dans le club des fournisseurs d’énergie en Grande-Bretagne. Aujourd’hui British Gas, EDF Energy, E.ON, Npower, Scottish Power et SSE se partagent 70 % de l’électricité et 69 % du gaz qui y sont vendus. Tesla vient, d’après les informations du Telegraph de faire une demande de licence pour rejoindre ce club très fermé.

L’idée du géant américain pourrait être d’utiliser sa plateforme nommée Autobidder et qui fonctionne déjà dans la batterie géante construite dans le sud de l’Australie. Le fonctionnement est assez simple, mais redoutable pour les Big Six. Autobidder est un système qui permet au fournisseur d’électricité indépendant un moyen de contrôler en temps réel le négoce d’électricité et par conséquent de maximiser leurs revenus. Pour cela, il utilise l’intelligence artificielle et les algorithmes d’apprentissage profond pour prédire les coûts, la charge, la production électrique, etc.

D’après Tesla, cette stratégie a permis de réduire les coûts de l’électricité en Australie de 67,7 millions d’euros en 2019. La batterie qui y est installée est la plus large batterie lithium-ion au monde et est capable de fournir de l’énergie à 30 000 foyers grâce à ses 100 MWh de capacité. Deux autres projets sont en cours pour des fermes de batteries de ce type, l’un à Hawaï de 810 MWh et l’autre en Californie de 730 MWh qui pourraient être portés à 1,1 GWh.

Source : Daily Mail