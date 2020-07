Tesla tiendra sa conférence « Battery Day » le 22 septembre, avec du public malgré la pandémie

Crédits : Gabriele Lässer (via Pixabay)

Attendue depuis longtemps par les fans de la marque et plus encore par les investisseurs, la conférence Battery Day devrait être un évènement majeur pour Tesla. Elon Musk avait déclaré que des annonces importantes y seraient faites concernant les projets du constructeur.

Des annonces majeures à attendre de la conférence

Initialement prévue pour le 7 juillet au Musée de l’Histoire de l’Ordinateur, la conférence Battery Day avait dû être annulée à cause de l’interdiction des rassemblements dans l’état de Californie pour réduire les risques de contamination au coronavirus. Bien sûr, Tesla aurait pu la tenir sous la forme d’un évènement en direct sur YouTube ou Facebook, mais ce n’est pas une solution qu’a souhaité envisager Elon Musk qui reste très critique envers toute idée même de confinement qu’il trouve fasciste.

Pour tenir cette conférence en présence des actionnaires, Elon Musk a donc préféré attendre. La date est maintenant fixée au 22 septembre à l’usine de Fremont en Californie. Les actionnaires, seuls autorisés à être présents, devront voter pour un ensemble de décisions comme le lancement de campagnes de publicité classique dans les médias ou la probable réélection du président du directoire, puisque ce n’est plus Elon Musk qui tient ce rôle depuis que l’a justice la forcé à quitter ce poste.

Mais ce qui intéresse surtout les curieux et les fans de la marque, ce sont les révélations qui seront faites au sujet des batteries et notamment au sujet du projet Roadrunner. C’est en effet sous ce nom de code que se cache l’un des objectifs les plus ambitieux du moment pour Tesla : réduire les coûts de fabrication et d’exploitation de ses batteries. Ses chercheurs travaillent d’arrache-pied à trouver des solutions, comme un redesign interne des batteries ou une nouvelle chimie qui permettrait d’atteindre le million et demi de kilomètres.

Source : The Verge