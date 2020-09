Tesla : un bug des Superchargeurs permet aux autres voitures électriques de se recharger gratuitement

Selon un rapport de Teslamag, un couple, propriétaire une Tesla Model 3, a observé et filmé un conducteur d’une voiture E-Golf à Braak, dans le nord de l’Allemagne, recevant de l’électricité gratuite au Superchargeur.

Crédit : Superchargeur – Blomst / Pixabay

Selon le propriétaire, aucune information sur la carte de crédit ou le compte n’a été demandée pendant la procédure de facturation. Selon la chaîne Youtube Nextmove, les Surchargeurs V3 font face à une sorte de bug dans leur séquence d’autorisation. En effet, ceux-ci autorisent toutes les voitures électriques à se recharger gratuitement, sauf les véhicules de Tesla. Les Superchargeurs V3 permettent une vitesse de charge multipliée par deux par rapport à l’ancienne génération. En début d’année, Tesla avait accéléré l’installation de nouveaux Superchargeurs V3 en France et en Europe.

Nextmove a démontré que les Superchargeurs V3 peuvent être utilisés par différents modèles, dont la Porsche Taycan, qui a été capable de se recharger à plus de 125 kW. D’autres modèles n’ont pas dépassé les 50 kW. La liste des modèles testés comprend la Volkswagen ID.3, la Kia Niro EV (e-Niro), l’Opel Ampera-e et la Hyundai Kona Electric, la Renault Zoe et la BMW i3.

On ne sait pas si les Superchargeurs français sont concernés

Pour l’instant, seuls des utilisateurs allemands ont essayé de recharger leurs véhicules électriques aux bornes Tesla. On ne sait donc pas si les Superchargeurs V3 déployés en France souffrent également du même problème technique. Pour essayer, vous devez vous rendre dans un des Superchargeurs V3 français, dont un se situe dans une zone commerciale à Angoulême. Ceux-ci sont compatibles avec la recharge à 250 kW pour les véhicules Tesla.

Récemment, un Youtubeur a démontré que la recharge d’une Model S de 2014 est plus longue aujourd’hui qu’à sa sortie, car il semblerait que Tesla ait bridé la vitesse de recharge de la batterie pour préserver sa durée de vie. Il avait déjà démontré qu’utiliser les Superchargeurs abimerait la batterie des voitures.

Source : Teslamag