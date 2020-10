Tesla : Un chauffard prend à parti une Model 3 avant de créer un énorme accident

La caméra embarquée de la Tesla Model 3 a filmé la scène et le terrible accident, qui n’a heureusement pas fait de victime.

Sur la route, on rencontre parfois de dangereux individus. De plus en plus de vidéos fleurissent sur le net au sujet de dangereuses situations filmées sur la route. Certaines de ces vidéos mettent en évidence à quel point certains individus peuvent devenir irritables, violents, voire dangereux. Les Tesla, qui embarquent une « dashcam » de série, sont parfois à même de capturer des scènes d’une rare violence.

Crédits : YT/Investla

C’est ce qui est arrivé à ce possesseur de Tesla Model 3. Le chauffard, au volant d’une BMW, a d’abord pris à parti le conducteur de la Tesla, avant de démarrer au quart de tour et de créer un terrible accident, qui restera sans conséquence. D’après les dires du conducteur, l’altercation a commencé quand ce dernier a klaxonné pour éviter que le chauffeur de la BMW ne percute l’arrière de sa voiture.

Le conducteur de la BMW a créé un carambolage qui aurait pu être mortel

Dans la vidéo YouTube ci-dessus, on peut voir que les deux voitures sont côte à côte au feu rouge. Le chauffard commence par exhorter l’individu à sortir de sa voiture pour régler l’affaire à coups de poings. Le conducteur de la Tesla, d’après ses dires, a refusé de sortir de son véhicule. C’est alors que l’individu a commencé par cracher sur la Tesla à travers la vitre ouverte, puis a lancé une pièce de monnaie sur la Model 3.

Suite à cet accès de rage, le conducteur de la BMW démarre en faisant un écart et grille le feu rouge. Malheureusement pour lui, une voiture est arrivée par la droite et a percuté violemment le véhicule de l’individu. L’accident implique 3 autres voitures, d’après ce que l’on peut voir sur les images. Fort heureusement, aucun blessé grave n’est à déplorer. La vidéo sera utilisée dans le cadre des poursuites contre le chauffard.

Source : Insideevs