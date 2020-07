Tesla : un homme achète accidentellement 28 Model 3 pour 1,4 million d’euros

Un client déterminé à acheter une Tesla Model 3 a fini par acquérir par erreur 28 voitures de ce modèle, accumulant ainsi un total de plus d’un million et demi de dollars à l’achat

Acheter des voitures en ligne est une pratique qui est de plus en plus courante, cependant, ce n’est pas toujours aussi facile qu’il y paraît. Il peut y avoir des défaillances sur le site web qui empêchent une bonne expérience d’achat ou la connexion peut devenir lente et générer des problèmes et dans le processus.

Crédit : Jteder / Pixabay

Ce désagrément est arrivé à un citoyen allemand, qui cherchait à économiser de l’argent en échangeant sa vieille voiture familiale contre un véhicule électrique. En effet, le gouvernement de ce pays offre des incitations fiscales à ceux qui décident d’opter pour des modèles de ce type pour aider à atténuer l’impact écologique des voitures à combustion.

L’individu a décidé de choisir une Model 3, cependant, au moment de l’achat, une erreur a fait a fait qu’il a fini par acheter 28 voitures de ce modèle pour une valeur totale de plus d’un million et demi de dollars.

Tesla rembourse la commande

Selon son fils, lorsque le bouton d’achat était pressé, rien ne se passait, donc son père a appuyé dessus à de nombreuses reprises pendant deux heures. Cependant, lorsque le site s’est remis au travail, tous les clics effectués se sont accumulés, atteignant un total de 28 voitures.

Avec cette erreur, l’homme a également accepté de payer environ 110 dollars de dépôt non remboursable. Ainsi, même si il annulait les 27 commandes supplémentaires, il aurait quand même dû payer les 3000 dollars supplémentaires.

Lorsqu’il s’est rendu compte de l’erreur, l’homme a immédiatement contacté la société et, après avoir expliqué la situation, ses représentants ont accepté de rembourser tous les achats, ainsi que les dépôts.

Source : auto.hindustantimes