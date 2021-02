Tesla : un Model X sauve une femme éjectée de sa voiture après un accident sur l’autoroute

Un propriétaire de Tesla Model X nommé Tristan a protégé au péril de sa vie une femme qui avait été éjectée de sa voiture après un accident de voiture. La scène s’est produite sur la Garden State Parkway près de Cranford, dans le New Jersey.

Lorsqu’il a vu la femme étendue sur l’autoroute, Tristan n’a pas hésité à s’arrêter en plein milieu de la circulation pour sauver la vie de l’automobiliste.

Tesla Model X protège une femme sur l’autoroute – Crédit : Wham Baam Teslacam / YouTube

Grâce aux Teslacam, nous assistons des fois à des scènes inattendues. Nous avions par exemple pu voir un conducteur de Tesla se faire tirer dessus sur l’autoroute, et un autre se faire braquer par un automobiliste. L’histoire de Tristan était presque aussi dangereuse, puisque celui-ci s’est arrêté en plein milieu de l’autoroute.

En effet, lorsque Tristan a vu que des voitures devant lui évitaient de justesse quelque chose sur l’autoroute, il s’est vite rendu compte qu’il s’agissait d’une femme. Il a alors stationné son Model X près de celle-ci en activant ses feux de détresse pour éviter que les voitures arrivant à toute vitesse ne l’écrasent.

Model X : il s’arrête sur l’autoroute pour protéger une femme blessée

La femme blessée était une infirmière. Heureusement, la propriétaire de la voiture accidentée n’avait seulement qu’un bras et une jambe cassée. D’après l’état de son véhicule, son état aurait pu être bien plus préoccupant. Tristan s’est empressé d’appeler les urgences, puis une chaîne de solidarité s’est mise en place autour du lieu de l’accident.

Certaines voitures qui avaient évité la femme de justesse avaient fait demi-tour. Comme on peut le voir sur la vidéo, le conducteur de la Tesla Model X a rapidement été rejoint par un officier de police, un médecin ainsi qu’un urgentiste qui n’a pas hésité à sortir en short en plein hiver pour porter secours à la victime.

L’officier de police s’est empressé de réguler le trafic routier pour éviter le suraccident et les embouteillages en attendant l’arrivée de la police et des ambulances. Les autres automobilistes ont ainsi pu contourner l’accident en toute sécurité. Les autorités ont pu arriver sur place et emmener la femme à l’hôpital. Les TeslaCam ne capturent pas que des moments aussi inspirants, puisque nous avions déjà pu voir une compilation des pires conducteurs filmés par des Tesla.

Source : Whal Baam Teslacam