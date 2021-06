Tesla : un youtubeur équipe le nouveau volant Yoke dans une Model Y

Le nouveau volant Yoke de la Tesla Model S fait beaucoup parler de lui, notamment à cause de sa forme particulière qui nous fait penser à un volant de Formule 1. Il n’est disponible que sur les nouvelles Model S et Model X, mais un youtubeur a décidé de l’intégrer lui-même dans sa Model Y.

Le youtubeur i1Tesla a reçu une copie du volant Yoke de la Model S. Celle-ci semble bien plus premium que le modèle original, puisqu’elle est faite d’alcantara et de carbone.

Volant Yoke sur des Tesla Model 3 et Y – Crédit : i1Tesla

Tesla avait présenté son volant Yoke en même temps que les nouvelles versions des Model S et X en début d’année. Depuis, quelques clients ont eu la chance de recevoir leur nouvelle voiture et ont pu tester ce nouveau volant Yoke. D’après les premiers retours, ce volant original est infernal à utiliser, mais cela n’a pas découragé i1Tesla qui a tout de même décidé de se procurer une copie premium et de l’installer dans sa voiture.

Dans sa vidéo, il détaille le processus d’installation dans sa Model Y personnelle. Il a notamment dû retirer l’Airbag, et déconnecter l’alimentation principale du véhicule pour pouvoir travailler en toute sécurité.

Le Yoke permet de dégager la vision du conducteur

Tout comme les autres utilisateurs, le youtubeur confirme qu’il faut un peu de temps pour s’habituer à cette nouvelle forme. Sa femme, qui a conduit le Model Y pendant plusieurs jours pour aller au travail nous donne également ses impressions.

Selon elle, il est dommage de ne plus pouvoir repositionner ses mains dans les tournants comme sur un volant circulaire, mais son expérience a été globalement très positive. Les deux conducteurs notent également un point très important : le volant Yoke est moins haut qu’un volant traditionnel, ce qui permet de mieux voir son environnement.

Contrairement à d’autres voitures, les Tesla Model Y et 3 disposent d’un tableau de bord assez bas, ce qui permet aux conducteurs d’avoir une vue très dégagée. Cependant, grâce à la forme du nouveau Yoke, le pare-brise est désormais entièrement visible, ce qui améliore grandement l’expérience de conduite. Cela permet également aux conducteurs de mieux voir les informations affichées sur le second écran au-dessus du volant, qu’ils ont ajouté après leur achat.

Source : i1Tesla