En attendant le Cybertruck, Tesla ne propose pour le moment aucun véhicule tout terrain. La firme d’Elon Musk offre une gamme de berlines plutôt complète, mais manque pour l’instant de variété. Une équipe de créateur de contenu YouTube a décidé de remédier à ça en convertissant une Tesla Model 3 accidentée en véhicule tout-terrain.

La Tesla Model 3 tout-terrain. Crédit : YouTube/Grind Hard Plumbing Co.

Alors que Tesla continue de préparer l’arrivée du Cybertruck, une autre Tesla se prend au jeu du tout terrain. En effet, un groupe de créateurs de contenu YouTube a récupéré une Model 3 et l’a convertie en 4×4. Une tâche difficile au résultat à priori incertain.

Ce projet, mené par la chaîne YouTube Grind Hard Plumbing Co. en association avec Rich Rebuilds, a bien entendu demandé beaucoup de travail. L’équipe a récupéré une Model 3 Long Range à l’état d’épave, il a donc fallu modifier la voiture de façon substantielle pour arriver à un résultat correct.

Tesla Model 3 tout-terrain : des performances honorables

En l’occurrence, les suspensions, les roues, et les phares notamment, ont dû être changés. Les radiateurs ont été déplacés, pour permettre l’installation de barres de protection en acier sur l’avant du véhicule. L’équipe a également installé un treuil d’une capacité de 5 tonnes. Évidemment, des suspensions et des roues tout-terrain ont également été ajoutées.

Le résultat est visuellement plutôt convainquant. Toutes ces modifications ont été effectuées dans le but de « créer la Tesla tout-terrain ultime ». Mais le résultat en vaut-il la peine ? Sans surprise, la Model 3 ne pourrait pas s’attaquer aux treks les plus exigeants. Mais la Model 3 se défend plutôt bien, comme le montrent les tests sur herbe et sur boue.

Alors qu’Elon Musk s’apprête à voyager dans l’espace, les fans de Tesla, eux, gardent les pieds sur Terre. De nombreux projets de modification de véhicules Tesla pullulent sur la toile. Projets que devraient se multiplier de nouveau avec l’arrivée du Cybertruck, prévue pour 2022. En l’occurrence, la chaine YouTube The Hacksmith avait déjà proposé son projet monté de toutes pièces de Cybertruck équipé d’une tourelle automatique.

Source : carscoops.com