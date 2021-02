Tesla va implanter une nouvelle usine de fabrication de voitures électriques en Inde

Toutes les informations disponibles laissent penser que Tesla va bientôt arriver sur le marché indien. Le mois dernier, le constructeur américain avait implanté Tesla Motors India et Energy Private Limited dans la ville de Bengaluru au Karnataka.

Gigafactory Tesla – Crédit : Tesla

Grâce à ses nombreuses Gigafactory éparpillées dans le monde, Tesla est parvenu à assembler plus de 500 000 voitures électriques en 2020. Ce chiffre pourrait être beaucoup plus important en 2021. En effet, Tesla va bientôt ouvrir sa Gigafactory à Berlin, dont la construction avait été ralentie par des serpents en hibernation.

Tesla pourra aussi compter sur sa nouvelle Gigafactory de Shanghai pour booster ses ventes. Celle-ci a commencé à livrer ses premières Model Y fabriquées localement en début d’année. Cependant, Tesla a récemment été rappelé à l’ordre par les autorités en Chine après des plaintes des consommateurs.

L’Inde est un marché sans fondations où tout est à construire

L’Inde est l’un des trois premiers pays en termes d’émissions de carbone après la Chine et les États-Unis. Les efforts du gouvernement indien pour réduire les émissions par le biais de véhicules plus écologiques sont minés par l’absence d’infrastructures consacrées aux véhicules électriques. De plus, les investissements dans ce domaine sont encore trop peu nombreux.

Selon le ministre des Transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkarin, Tesla devrait dans un premier temps se contenter de commercialiser des voitures électriques sur le marché indien. Tesla pourrait ensuite implanter ultérieurement une usine qui sera chargée de répondre à la demande locale. On imagine qu’il s’agira d’une usine aussi grande que la Gigafactory actuellement en construction en Allemagne.

Commercialiser une voiture électrique seule est risqué. En effet, il faut également pouvoir la recharger facilement pour encourager la population à adopter ces nouveaux véhicules. L’arrivée de Tesla dans le pays pourrait être le coup de pouce nécessaire qui encouragerait le développement de ces infrastructures. La Tesla Model 3 est la voiture la moins chère de Tesla. Cependant, son prix en Inde ne devrait pas être abordable pour une majorité d’Indiens. Celui-ci pourrait demeurer élevé notamment à cause des taxes sur l’importation des véhicules.

Source : Reuters