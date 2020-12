Tesla va interrompre la production des Model S et X pendant 18 jours

Les employés de l’usine de Tesla à Fremont ont été informés par email que le constructeur automobile va fermer certaines chaînes de production. D’après les premières informations à ce sujet, ils ne seront pas payés pour la totalité de cette période.

L’usine Tesla à Fremont en Californie. Crédits : Tesla

Tesla : une demande trop forte sur les Model 3 et Model Y ?

Selon les premières observations, il semblerait que ce choix ait été fait pour pousser la production des Model 3 et Y, dont les commandes ont été très nombreuses. Dans le même temps, Tesla souhaiterait rafraichir et moderniser les lignes de production des Model S et X. Les usines Tesla produisent déjà à un rythme très soutenu. Avec l’augmentation des commandes, il semble que des mesures s’imposent pour assurer un rythme suffisant afin d’honorer les commandes. Tesla a annoncé récemment que les Model S et X ne représentent que 11% de ses ventes, il semble donc logique de vouloir prioriser la Model 3, qui est le modèle électrique le plus vendu au monde, et la Model Y. C’est d’ailleurs l’une des raisons de la création de la Gigafactory Tesla en Allemagne.

Tesla : Elon Musk encourage les employés à donner leurs idées pour augmenter la production

Les employés concernés vont recevoir une semaine de congés payés, et le reste sera non rémunéré. Pour la semaine et demi restante, Tesla encourage ces employés à aider sur les autres chaînes de production. Elon Musk a envoyé un second email déclarant que Tesla avait de la « chance d’avoir un problème tel qu’une demande plus forte qu’une capacité de production ». Elon Musk a même encouragé les employés à le contacter directement s’ils pensent à des solutions pour augmenter la cadence.

D’après un expert du secteur, Edward Niedermeyer, Tesla avait déjà demandé des exemptions de taxes en 2015 pour de l’équipement que l’entreprise a dû acheter pour pouvoir répondre à la demande. Le but était d’augmenter la capacité de production pour pouvoir faire aux nombreuses commandes de Model S et X. Au total, Tesla devait produire 118 000 Model S et X supplémentaires par an, ce qui semble en effet considérable. En tout cas, il semble que Tesla ait du mal à supporter la cadence. Le constructeur cherche des solutions rapides et drastiques pour pouvoir répondre à une demande toujours plus forte. Tesla espère contrer ce problème en créant d’autres usines, notamment la Gigafactory de Berlin, mais aussi l’usine Tesla de Shanghai.

Source : Insideevs