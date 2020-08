Tesla veut un capteur qui pourrait détecter les enfants laissés dans les voitures

Selon Reuters, la société cherche à obtenir l’approbation de la Commission fédérale des communications (FCC) pour commercialiser cette technologie. Elle utiliserait des capteurs radar à ondes millimétriques. Le problème, c’est que ceux-ci sont conçus pour fonctionner à des niveaux de puissance plus élevés que ceux autorisés par les règles existantes.

Crédit : Charlie Deets / Unsplash

Le dispositif de Tesla utiliserait quatre antennes d’émission et trois antennes de réception pilotées par une unité frontale de radar. Tesla est convaincu que la technologie des radars à ondes millimétriques présente des avantages par rapport à d’autres systèmes de détection, comme les systèmes de détection au niveau des sièges ou les systèmes basés sur des caméras.

Tesla met l’accent sur la sécurité de ses véhicules. En effet, le constructeur américain a déjà déployé des fonctionnalités comme le mode Sentinelle, pour lutter contre le vandalisme et les vols. Tesla assure déjà une sécurité exemplaire de ses passagers grâce à des nouveaux brevet et des crash tests réussis. La marque peut aussi compter sur un Autopilot qui permet d’éviter plus d’accidents que les voitures classiques.

Le constructeur automobile a indiqué que le système basé sur un radar « fournit une perception de la profondeur et peut voir à travers des matériaux souples, tels qu’une couverture couvrant un enfant sur un siège. ». Tesla utilise déjà des capteurs pour déterminer si un animal est enfermé dans l’habitacle. Il s’agit du fameux mode « Chien ». Celui-ci enclenche la climatisation et affiche un message sur l’écran du tableau de bord pour indiquer aux passants que le chien va bien.

Cette technologie peut aller encore plus loin

L’imagerie radar que veut ajouter Tesla peut également évaluer la taille du corps d’un occupant. Cela a pour but d’optimiser le déploiement des airbags lors d’un accident. Ce système serait bien plus efficace que les systèmes actuels de capteurs basés sur le poids. On espère qu’un tel dispositif sera bientôt déployé.

Crédit : teslarati