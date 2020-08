Tesla : voici le plan B d’Elon Musk si le Cybertruck ne se vend pas

Le Cybertruck de Tesla est un modèle radicalement différent du reste du marché des pick-ups. Avec son extérieur en acier inoxydable et sa forme géométrique frappante. Mais c’est le point le plus important d’après Musk, qui voulait créer quelque chose qui ressemble à un film de science-fiction.

Elon Musk a annoncé que si le Cybertruck échoue, Tesla a bien prévu un plan B. Il a donné quelques détails sur le plan de repli du constructeur automobile lors d’une interview accordée à Autonews.

Crédit : CNBC

Le Cybertruck s’annonce comme étant le pick-up le plus intéressant du marché. Celui-ci dispose d’un alliage 304L qui équipe actuellement la fusée Starship de SpaceX. Sa carrosserie pourra selon Elon Musk être chauffée pour en faire changer la couleur.

« S’il s’avère que personne ne veut acheter un camion bizarre, nous construirons un camion normal, sans problème« , a déclaré le PDG de Tesla sur le podcast de Daily Drive. « Il y a beaucoup de camions normaux qui se ressemblent. On peut difficilement faire la différence. Et bien sûr, nous pourrions faire un camion similaire. C’est facile. Donc c’est notre stratégie de repli. ».

Le PDG a déclaré que Tesla avait simplement fabriqué un camion que l’entreprise trouvait « génial » et a reconnu son aspect peu conventionnel. En fait, Musk a déclaré que l’idée était de faire du Cybertruck une sorte de « char de combat futuriste. ».

Le Cybertruck arrive en 2021

Le Cybertruck sera proposé dans une version à trois moteurs qui, selon Tesla, peut abattre le 0-100 km/h en moins de 2,9 secondes, remorquer plus de 6350 kg et parcourir plus de 800 km entre les charges. Son concurrent le plus proche sera le GMC HUMMER EV, dont le nom n’a pas encore été révélé, et qui sera mis en vente fin 2021.

Elon Musk a déclaré que Tesla a reçu plus de 200 000 réservations depuis la présentation du Cybertruck en novembre dernier, mais que chacune d’entre elles ne nécessitait qu’un dépôt remboursable de 100 dollars.

Source : autonews