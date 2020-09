Tesla : vous pouvez fabriquer votre propre Cybertruck grâce à ce kit vendu sur eBay

Le Cybertruck de Tesla est rapidement devenu un des véhicules les plus attendus par les fans du constructeur californien. En effet, son allure atypique ne laisse pas beaucoup de monde indifférent.

Pour les fans qui ne veulent pas attendre jusqu’à sa mise en production en 2021, CVS ENGINEERING vend un kit d’assemblage sur eBay.

Crédit : réplique Cybertruck – CVS ENGINEERING / Youtube

Beaucoup de fans impatients ont déjà construit des répliques de Cybertruck. Celles-ci sont plus ou moins convaincantes. Un fan a créé une réplique presque parfaite du Cybertruck fonctionnant à l’essence. D’autres ont construit une copie du véhicule pour affronter l’hiver sibérien. Enfin, des youtubeurs russes se sont amusés à transformer une vieille Lada en Cybertruck.

Le kit proposé sur eBay est basé sur un Chevrolet C/K 3500 de 1988. Les propriétaires actuels ont déjà fait beaucoup de modifications sur le véhicule d’origine. En effet, ils ont retiré la carrosserie d’origine du véhicule puis ont assemblé le contour de la carrosserie du Cybertruck avec des barres de métal. Le nouveau propriétaire devra être un bon bricoleur et mécanicien pour achever le projet.

La vidéo du vendeur nous apprend que le véhicule est équipé d’une suspension sur mesure et de roues de 37 pouces. L’exosquelette est accompagné par deux sièges rouges, un treuil et un tachymètre. Il indique également que la puissance est fournie par un moteur V8 de 7,4 litres couplé à une transmission automatique Turbo 400. Le nouveau propriétaire pourra choisir de rouler au diesel et même au charbon.

Le projet est vendu aux enchères sur eBay

Le véhicule modifié, bien qu’inachevé, a déjà reçu 17 offres. Les enchères s’élèvent actuellement à 6 099 dollars, soit un peu plus de 5 000 euros. Selon la page eBay, les enchères devraient se terminer le 13 septembre. Ce qui est sûr, c’est que le nouveau propriétaire aura entre les mains un véhicule unique qu’il pourra personnaliser comme il le souhaite.

Source : CVS ENGINEERING