Test éligibilité fibre : comment savoir si vous êtes éligible à la fibre optique ?

Vous souhaitez jouer en ligne sans compter ou encore télécharger de lourds fichiers en seulement quelques secondes ? Pour ce faire, rien de mieux que la fibre optique ! Seul problème : pour profiter de cette technologie, vous devez y être éligible.

C’est quoi l’éligibilité fibre ?

Pour bénéficier de la fibre optique, votre logement doit être situé dans un quartier qui est équipé des infrastructures nécessaires au fonctionnement de cette technologie. On appelle cela “l’éligibilité fibre”.

En fonction des installations à proximité de votre domicile, vous ne pouvez donc pas profiter de toutes les offres Internet commercialisées. Certaines personnes sont éligibles uniquement à l’ADSL et ne peuvent pas profiter de la fibre optique. D’autres peuvent profiter du très haut débit. Précisons tout de même que de plus en plus de foyers sont éligibles à la fibre. En 2025, le Plan Très Haut Débit prévoit d’ailleurs que l’intégralité des foyers français soit éligible.

Test éligibilité fibre : comment faire ?

Avant de souscrire une offre Internet, vous devez donc tester votre éligibilité fibre afin de savoir à quelle offre box vous pouvez prétendre. Pour ce faire, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre sur le site d’un opérateur. Ils proposent presque tous depuis leur page d’accueil un test d’éligibilité à leurs technologies.

Un des tests les plus complets est celui de RED by SFR. Avec le test d’éligibilité RED by SFR, vous pouvez en effet savoir si vous êtes éligible à la fibre optique, mais aussi aux offres THD, une version optimisée du réseau de télévision câblé avec de la fibre optique (le raccordement du domicile n’est toutefois pas en fibre, mais en câble coaxial). Avec la marque digitale de SFR, vous avez ainsi plus de chances d’être éligible au très haut débit.

Vous pouvez également taper sur votre moteur de recherche “test éligibilité fibre”. De nombreux sites Internet indépendants proposent de tester votre éligibilité à la fibre de tous les opérateurs à la fois. Cela peut vous faire gagner du temps.

Combien coûte la fibre optique ?

Vous êtes éligible à la fibre optique ? C’est une bonne nouvelle. Reste à savoir si vous pouvez vous permettre les offres Internet par fibre optique. Le prix de ces dernières dépend de l’opérateur. Si vous n’avez pas un grand budget, il est conseillé de vous tourner vers un opérateur 100% digital.

En reprenant l’exemple de RED by SFR, vous avez par exemple accès à la fibre optique ou au THD à partir de 23€/mois. Ce prix peut être doublé en fonction du fournisseur d’accès à Internet. Précisons que, dans tous les cas, si vous êtes éligible à la fibre optique, vous ne pouvez pas souscrire une offre ADSL.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par RED by SFR.