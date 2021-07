Test Fitbit Luxe : notre avis sur ce bracelet connecté poids-plume

Fitbit revient sur le marché avec un nouveau bracelet connecté, le Fitbit Luxe. Nous avons testé ce nouveau venu qui intègre, en plus des traditionnels suivis d’activité et de bien-être, plein de nouveaux capteurs de santé.

Trop de contenus uniquement en Premium Verdict : Les principaux atouts du Fitbit Luxe réside dans son design élégant, son confort au poignet et sa gamme d’accessoires raffinée qui en font un bijou autant qu’un bracelet. Côté fonctionnalités, le Fitbit Luxe reste très axé sur le bien-être. Un domaine que Fitbit maitrise bien et, malgré quelques imprécisions, le suivi des activités et du sommeil s’avère efficace. Les indicateurs de santé font leur entrée mais manquent de lisibilité. Dommage que Fitbit réserve certaines informations aux abonnés de sa version Premium payante. Le pari est osé quand on sait que le bracelet est déjà l’un des plus chers du marché. plus

Fitbit (qui appartient désormais à Google) renforce encore sa gamme de bracelets connectés. Après l’Inspire 2, l’Ace 2 (pour les enfants) et le Charge 4, c’est au tour du Luxe de faire son entrée. Il se situe tout en haut de la gamme en termes de prix même si, contrairement au Charge 4, il ne dispose pas d’un GPS. Mais Fitbit mise sur l’arrivée de nouveaux capteurs de santé jusque-là réservés à sa montre connectée, la Sense.

Prix et disponibilité du Fitbit Luxe

Le Fitbit Luxe vient se situer dans le haut de la fourchette des prix pour les trackers d’activité. Avec un tarif de 149,99 euros, il est bien au-dessus des tous les bracelets proposés par Xiaomi, Oppo, Honor, Huawei et autres marques chinoises dont les prix oscillent entre 30 et 60 euros. On pourrait également citer dans la même gamme le Samsung Galaxy Fit 2 disponible pour 40 euros environ.

Pour justifier ce prix, Fitbit peut s’appuyer sur un design soigné et un indéniable savoir-faire dans le suivi d’activité. C’est aussi du côté des accessoires que Fitbit se distingue nettement. La marque propose un choix intéressant et varié de bracelets (ciblant clairement les femmes) pour lesquels il faudra débourser entre 30 et 65 euros supplémentaires. Le système d’attache est plutôt bien conçu et passer de l’un à l’autre selon ses envies s’avère assez simple. Cela permet au Fitbit Luxe de changer de catégorie et de se positionner du côté des bijoux et ainsi de séduire les acheteurs qui ne veulent pas se contenter d’un bracelet en silicone. Mais cela veut dire investir au moins 200 euros et cela reste malgré tout très cher pour un tracker d’activité.

Si le Fitbit Luxe est disponible chez la plupart des marchands, en revanche pour certains modèles de bracelets, il vaut mieux aller directement sur le site du fabricant.

Design et écran

La particularité du Fitbit Luxe est certainement d’être parmi les plus légers de sa catégorie. Avec 25 grammes seulement, on le sent à peine au poignet. Le boitier en acier inoxydable (de 36 mm de haut et 15 mm de large) s’intègre bien dans la continuité du bracelet. Donc rien de révolutionnaire mais cela reste sobre et bien fait. Et malgré cette légèreté, le Fitbit Luxe offre un design robuste avec une étanchéité assurée jusqu’à 50 mètres.

La principale nouveauté repose sur la présence d’un écran Amoled couleur. L’arrivée de la couleur ne révolutionne pas le genre mais donne un peu de relief à l’affichage des statistiques. La luminosité est réglable sur 3 niveaux et s’avère suffisante pour que cela reste lisible même en plein soleil. On regrettera cependant que l’écran n’occupe pas l’intégralité du boitier mais conserve des bordures très importantes. Utiliser tout l’espace notamment pour l’affichage des notifications aurait été un plus. On est vraiment à la limite en termes de lisibilité.

Comme pour le Charge 4 de Fitbit, il n’y a pas de boutons ici. Il suffit de double-taper sur l’écran pour le réveiller et de swiper pour naviguer dans les écrans. La navigation est intuitive et l’écran est assez réactif dans l’ensemble.

Un suivi de vos activités plutôt efficace

Pas de gros changements pour ceux qui connaissent la gamme Fitbit on retrouve toutes les données que l’on connait déjà et il y en a beaucoup.

Tout d’abord, on trouve tout ce qui touche au pas, distance parcourue, étages gravis, calories brûlées… bref votre propension à vous bouger au quotidien. Le suivi est correct même si comme sur tous les bracelets vous pouvez vous retrouvez avec 0,5 km au compteur alors que nous n’avez fait que des trajets entre la salle de bain et la cafetière. Cela reste un biais classique dès lors que votre activité est mesurée par un accéléromètre qui enregistre les mouvements de votre poignet. Comparé à d’autres bracelets comme Garmin, Fitbit a tendance à compter un peu moins de pas. Environ 500 de moins sur une journée à 7000 pas environ.

Si vous voulez des mesures plus précises, il vous faudra activer le GPS de votre smartphone via l’application Fitbit et donc l’emmener avec vous si vous souhaitez faire un running. Dommage que sur un bracelet à ce prix le GPS ne soit pas inclus.

Vous pouvez également affiner les mesures lorsque vous faites du sport en déclarant le début de votre activité. 7 sports sont censés être reconnus automatiquement, mais cela ne fonctionne pas à 100%. Lors de nos tests, il est arrivé que le Fitbit Luxe confonde marche et vélo d’extérieur. Malgré certaines imprécisions le Luxe vous fournira pas mal d’infos qui permettront de vous situer au moins par rapport à votre propre progression. Les graphiques sont lisibles et de nombreuses explications sont fournies dans l’application pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Ceci dit, le Fitbit Luxe s’adresse plus aux amateurs de fitness occasionnels qu’aux coureurs de marathon ou aux sportifs aguerris.

Sommeil : une note au réveil

Pas de révolution à ce niveau. L’interprétation de vos nuits variera beaucoup selon que vous êtes un dormeur qui bouge beaucoup ou un insomniaque plutôt tranquille. Nous avons ainsi observé quelques résultats pas très en phase avec la réalité. Un temps de lecture avant de dormir pourra être compté comme du sommeil. De même, alors que vous avez juste posé votre bracelet dans la salle de bain, cela sera compté comme un temps de sommeil. Ce n’est donc pas toujours précis et la note qui sera attribuée à votre nuit sera plus ou moins pertinente.

Malgré ces défauts, il y a quelques bonnes idées dans la présentation des résultats notamment en permettant de vous comparer aux autres personnes de la même tranche d’âge et du même sexe que vous. Ainsi, vous connaitrez la répartition entre sommeil léger, paradoxal, profond et les moments d’éveil et comment vous situer dans la moyenne.

L’arrivée des indicateurs de santé

En tête de ces indicateurs, on trouve la mesure de la fréquence cardiaque. Dans ce domaine, le Fitbit Luxe est très précis et vous donne une bonne indication en temps réel de votre rythme cardiaque et vous propose un calcul de votre pouls au repos. Cela sera évalué pendant votre sommeil et si vous ne portez pas votre bracelet la nuit, cela sera estimé pendant les temps les plus calmes de la journée.

Mais l’une des promesses du FitBit Luxe était de vous donner accès à des mesures en temps normal réservées à des modèles plus haut de gamme comme la Fitbit Sense. La promesse est tenue avec l’arrivée de la température cutanée, de votre fréquence respiratoire et de la variabilité de votre fréquence cardiaque. Ces mesures initialement annoncées comme délivrées uniquement de façon hebdomadaire le sont finalement au quotidien. Toutefois si vous souscrivez à la version premium vous pourrez disposer de tendance sur 30 jours alors que dans la version gratuite de l’application vous n’aurez le droit qu’à des graphiques de 7 jours.

Autant le nombre de calories brûlées ou le nombre d’étages gravis sont des informations simples à comprendre, autant les indicateurs de santé ne sont pas toujours simples à interpréter. Premier problème, dans cette section presque tout est rédigé en anglais. Dommage pour ceux qui ne maitrisent pas la langue de Shakespeare. Deuxième problème, vous ne disposez d’aucun point de repère. Prenons le HRV (pour Heart rate Variability), le graphique vous donne les résultats pour les 7 derniers jours prélevés pendant que vous dormez. Si vous consultez les explications en anglais vous apprendrez qu’un HRV élevé est mieux sauf qu’on ne sait pas trop à partir de quand on considère qu’un HRV est élevé, d’autant que ce taux peut varier énormément d’une personne à l’autre. Bref, vous ne savez pas toujours ce qu’il faut en déduire. Ajouter un point de comparaison avec les gens de la même catégorie que vous, comme c’est le cas pour le sommeil, serait un plus.

En revanche pour le SPO2 (taux de saturation en oxygène dans le sang), il faudra encore patienter. Car si Fitbit l’a annoncée, la fonction n’a pu être déployée pour le moment. Cela devrait être fait lors d’une prochaine mise à jour.

D’une façon générale, cette partie reste à améliorer. Les tableaux de bord proposés ne sont pas toujours très éclairants. Fitbit vous incite d’ailleurs à souscrire à son offre premium (gratuite les 6 premiers mois puis 8,99 € par mois ou 79,99 € par an) pour avoir plus de détails et des informations plus personnalisés.

La version Premium de Fitbit vous propose notamment de générer un rapport qui récapitule vos données sur 1 an ou encore d’accéder à des exercices de gym.

Gestion du stress, le nouveau cheval de bataille de Fitbit

Fitbit propose de vous aider dans votre gestion du stress. Vous obtiendrez donc chaque jour d’une note journalière qui fait appel à différents indicateurs : fréquence cardiaque, votre activité physique et sommeil.

Et si votre niveau de stress n’est pas bon, vous pouvez accéder depuis votre bracelet à un petit exercice de relaxation de 2 min. Vous devez synchroniser votre respiration avec le cercle qui s’affiche à l’écran. Et si vous n’avez pas parfaitement respiré au rythme proposé, vous devrez vous contenter d’une harmonie faible. C’est tout simple mais cela peut vous aider parfois à faire une pause.

Fitbit propose aussi depuis l’application d’accéder à des exercices de médiation en pleine conscience. Mais une fois de plus tout est en anglais et pour en avoir plus, il faudra souscrire à la version payante. Alors vous pourrez accéder depuis l’application à beaucoup de contenus en français. Différents modules sont proposés sur la respiration, la méditation pleine conscience ou des exercices de Yoga.

L’autonomie annoncée est bien là

Cela sera bien sûr très variable en fonction de votre usage. Il n’existe pas de fonction always on qui maintient l’écran toujours allumé mais vous pouvez choisir la durée de l’extinction de l’écran et le niveau de luminosité. Autant de paramètres qui vont influer sur la batterie. On imagine aussi que l’arrivée de la mesure du SpO2 pendant la nuit pourra impacter l’autonomie. Mais globalement les 5 jours promis sont là, ce qui s’avère au final assez confortable. Comptez 2 heures pour une recharge complète.