Thanos mort, Marvel vous demande de choisir son prochain super-vilain

Crédit : Marvel Entertainment

Qui sera le super-vilain de la Phase 4 du MCU ? Les studios Marvel ne l’ont pas encore annoncé. Pour le moment, nous connaissons seulement les titres des prochains films à venir tels que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Thor : Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, etc. Le premier film qui entamera la phase 4 de Marvel est Black Widow. La sortie du blockbuster a été repoussée au 6 novembre 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. C’est le seul film de la prochaine phase du MCU dont la bande-annonce nous a déjà été révélée. De plus, l’équipe d’Avengers doit être renouvelée étant donné qu’une bonne partie de ses effectifs est morte ou à la retraite. Selon plusieurs sources, les prochains films de Marvel feront preuve de diversité en représentant davantage les minorités.

Kang le Conquérant, Le Beyonder, Galactus, etc.

Depuis la mort de Thanos dans la scène épique d’Avengers : Endgame, les fans attendent de savoir quel super-vilain sera en mesure de devenir le digne successeur du Titan fou. D’ailleurs, ce dernier pourrait bien revenir sur grand écran dans une adaptation du comics Secret Wars. En attendant, Marvel Entertainement a demandé l’avis des fans sur Twitter : « quelle est la prochaine menace pour les Avengers ? ».

Thanos is dead! So what's the next worst threat for the Avengers? pic.twitter.com/nZING45Xq6 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 11, 2020

À ce sujet, il existe une théorie selon laquelle Iron Man pourrait faire son retour dans le MCU. Le super-héros dont le sacrifice a marqué les esprits pourrait revenir dans une version de lui-même issue d’un autre univers. Il deviendrait alors le super-vilain de la Phase 4.

Les fans des Avengers ont été nombreux à donner leur avis sur le prochain super-vilain de Marvel. Parmi les demandes les plus populaires, Kang le Conquérant a été cité à maintes reprises. Il y a également les entités cosmiques Galactus et Le Beyonder. Enfin, certains fans expliquent pourquoi Docteur Fatalis serait le plus adéquat pour remplacer Thanos. Le choix est dur puisqu’il ne s’agit pas simplement de chercher un nouveau vilain. Il faut en effet trouver le super-vilain capable de surpasser Thanos dans tous les domaines.

Kang the Conqueror…there is a consequence for messing with time. pic.twitter.com/nBMiYNnCvy — Drew Jackson (@oldhickory1313) July 11, 2020

Source : Comic Book