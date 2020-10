The Batman : ce que révèlent les dernières photos du tournage sur l’intrigue

Le tournage de The Batman a repris à Liverpool. Depuis quelques jours, des photos circulent sur la toile et donnent un aperçu des principaux héros, révélant au passage quelques informations cruciales sur l’intrigue.

Robert Pattinson, qui incarne Bruce Wayne dans The Batman, semble s’être déjà remis de la COVID-19, à laquelle il a été testé positif le mois dernier. L’acteur a en effet été photographié sur les plateaux de tournage du film aux côtés d’autres personnages clés du film.

Robert Pattinson en costume de Batman – Crédit : DC Films

On découvre ainsi un Colin Farrell méconnaissable dans la peau du Pingouin, ainsi que Zoë Kravitz dans la peau de Catwoman. Cette dernière se tient aux côtés du mafieux Carmine Falcone, interprété par John Turturro dans le film. Ce détail permet déjà d’envisager une hypothèse scénaristique. De nombreux fans suggèrent en effet que le réalisateur Matt Reeves pourrait s’être inspiré des comics de la série Long Halloween.

the power she holds pic.twitter.com/3PDmsBV15r — Robert Pattinson Online (@rpattinsonfr) October 12, 2020

Catwoman serait la fille de Carmine Falcone

Dans ces derniers, Catwoman pense qu’elle est la fille biologique de Carmine Falcone. Mais le chef de la mafia ne confirme jamais cette relation. Selina Kyle entretient une certaine obsession pour la famille Falcone, et est déterminée à découvrir la vérité au sujet de ses origines. Les photos du tournage de The Batman semblent révéler que les deux personnages se rendent ensemble à l’enterrement, dont on a eu un aperçu dans la première bande-annonce. À ce stade, il est cependant difficile d’en tirer des conclusions sur les liens entre Selina Kyle et Falcone.

The Bat 🦇 The Cat 🐈 The Boss 💰 The Penguin 🐧 pic.twitter.com/kg1HUAlMSR — sally (@sallyvg) October 13, 2020

Le Pingouin, incarné par un Colin Farrell dont on reconnaît à peine les traits, est également présent dans la scène. On sait déjà avec le trailer que celle-ci se termine par une attaque terroriste de l’homme-mystère. Cet événement réunira la plupart des personnages principaux du film, puisque la victime de l’attentat semble être Gil Colson, procureur de Gotham incarné par Peter Sarsgaard.

Il faudra cependant être patient pour découvrir cette scène sur les écrans. Avec la crise sanitaire, la sortie de The Batman a été repoussée pour mars 2022, soit près d’un an après la date initiale.

