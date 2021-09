The Batman : Colin Farrell pourrait avoir son propre spin-off en Pingouin sur HBO Max

The Batman n’est pas encore sorti mais le film semble déjà capitaliser sur le futur. Porté par Robert Pattinson, ce nouvel opus aura surtout brillé par son tournage chaotique. Entre retards liés à la pandémie et blessures, rien aura été simple à gérer pour les équipes créatives. Mais les premiers retours de quelques privilégiés semblent toutefois prédire un excellent projet. De quoi donner des ailes à la Warner ! En effet, le studio pourrait donner son feu vert pour un spin-off entièrement dédié au Pingouin, campé à l’écran par Colin Farrell.

Colin Farrell, dans la peau du Pingouin – Crédit : Warner Bros Pictures

On doit cette information au média Variety. Selon ce dernier, les choses seraient déjà en cours de développement. Mais pour le moment, Colin Farrell n’a pas encore confirmé sa présence. Le scénario a été confié à Laura LeFranc (SHIELD).

Un spin-off entièrement dédié au Pingouin

Matt Reeves, le réalisateur de The Batman et Dylan Clark seront les producteurs exécutifs de ce projet d’envergure. La série suivra l’ascension fulgurante du Pingouin jusqu’à son arrivée au pouvoir. Apparu pour la première fois en 1941, Le Pingouin alias Oswald Cobblepot est un personnage facétieux et tyrannique, remarqué pour sa petite taille et son étrange visage. Au fil des années, ce « méchant » a pris du galon, devenant un élément majeur de l’underground de Gotham. Il devient même maire de la ville, achetant au passage de nombreux casinos et villas.

Tout le monde se souvient encore de la prestation mémorable de Danny DeVito dans Batman Returns. Alors les attentes sur la jeu de Farrell sont évidemment importantes. On en sait pour le moment peu sur ce projet. Mais il faudra probablement tabler sur une sortie à l’horizon 2023, après celle de The Batman. La Warner semble vouloir suivre un schéma lucratif, déjà éprouvé avec Peacemaker, le spin-off de Suicide Squad.

Tout cela donne sérieusement l’eau à la bouche ! Si tout est à la hauteur des ambitions portées par les équipes créatives, Batman et ses supers-méchants pourraient s’offrir une nouvelle jeunesse encore plus grandiose. Affaire à suivre.

Source : Gamespot