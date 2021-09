The Batman : comment un arrêt de tournage a perturbé toute l’équipe du film

Le comédien Jeffrey Wright se souviendra longtemps des dommages collatéraux de la pandemie de Covid-19 durant le tournage de The Batman.

The Batman se dévoilera prochainement au grand public. Pourtant, ce projet a bien failli être compromis à de nombreuses reprises, semblant même maudit pour certains. Entre les blessures de Pattinson et les retards répétés de production, rien n’aura été simple pendant les mois de préparation. Mais c’est évidemment la pandémie mondiale qui a fait le plus de dommages collatéraux, allant jusqu’à interrompre provisoirement le tournage. Le comédien Jeffrey Wright, alias commissaire Gordon, garde encore en mémoire cet épisode douloureux.

The Batman : un tournage long et douloureux – Crédit : Warner Bros Studios

Dans une récente interview, Wright raconte comment la psychose a envahi le plateau. Un comédien positif au Covid-19 a été au centre de toutes les inquiétudes, toussant en permanence entre deux prises. Cet incident a contraint la production a stoppé net le tournage, craignant pour la bonne santé de son personnel.

The Batman : Quand la Covid-19 devient le nouvel ennemi de Batman

Wright est encore marqué par cette anecdote. Il se souvient que lorsque le comédien en question toussait, tout le monde se retournait vers lui, le visage inquiet. Lorsque ce dernier a annoncé que son test était positif, tout a basculé. « Je n’arrêtais pas d’échanger avec le producteur. Nous étions tous inquiets de l’avenir du film. A cette époque, il n y avait encore aucune restriction de déplacement en provenance du Royaume-Uni. Mais les chiffres de contaminations commençaient sérieusement à exploser. J’ai appelé mon agent. Nous devions quitter le territoire pour ne pas être isolés » raconte ainsi Wright.

Si Wright ne cite pas le nom du comédien « malade », de nombreux articles de presse et rapports indiquent qu’il s’agit de Pattinson, déjà affaibli par un tournage éreintant. Le principal intéressé n’a jamais confirmé, sans doute pour se protéger. En difficulté permanente depuis le début du projet, Pattinson ne voulait surement pas qu’on l’attaque davantage. Cet incident a retardé une nouvelle fois le tournage.

Mais après la mise en place de nouvelles règle de sécurité, le tournage de The Batman a enfin pu s’achever dans de bonnes conditions. Une sortie officielle est maintenant annoncée pour mars 2022. Le public pourra enfin découvrir ce projet d’envergure, porté notamment par Zoé Kravitz (Catwoman) et Colin Farrell dans le rôle du terrible Pingouin.

