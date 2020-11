The Batman : découvrez l’incroyable bande-annonce du film en version LEGO

Des artistes YouTubers ont réalisé une version LEGO de la première bande-annonce du film The Batman. Et le résultat est à couper le souffle.

La bande-annonce de The Batman dévoilée en août dernier a été un véritable événement. En ces temps difficiles où les sorties cinéma se font rares, les trailers sont le seul lot de consolation des cinéphiles. Et pour passer le temps, certains créateurs s’amusent à proposer leurs propres versions. De nombreux YouTubers se sont notamment amusés à détourner le trailer de la Snyder Cut de Justice League. Cette semaine, on vous propose de découvrir un remake incroyable de la bande-annonce de The Batman.

La devinette laissée par l’Homme-Mystère à Batman – Crédit : YouTube/Joebor1777

Réalisé entièrement avec des LEGO, ce trailer est une véritable pépite. Chaque scène et chaque détail de la bande-annonce de The Batman ont été reproduits avec les célèbres jouets. La musique, les dialogues et les bruits de l’original collent donc parfaitement à la version LEGO. On retrouve également la même lumière tamisée et l’ambiance sombre du trailer de Matt Reeves.

Cette bande-annonce a été réalisée par pas moins de quatorze créateurs, d’après les noms crédités dans le générique final. Pour atteindre ce niveau impressionnant de détail, ces artistes se sont mis au travail dès la sortie du trailer original, soit il y a plus de deux mois.

Le tournage de The Batman se poursuit

La bande-annonce LEGO laisse apparaitre des points d’interrogation à la place de la date de sortie et précise que le film est encore en production. Après une interruption forcée suite à une possible contamination de Robert Pattinson à la COVID-19, le tournage de The Batman a repris le mois dernier en Angleterre. De nombreuses photos prises sur les plateaux envahissent donc la toile. On a pu notamment découvrir le visage de Colin Farrell en Pingouin et la Catwoman de Zoé Kravtiz en tenue de ville, aux côtés du mafieux Carmine Falcone, incarné par John Turturro. Les fans voient d’ailleurs dans ces quelques photos quelques potentiels indices sur le scénario du film.

Depuis quelques jours, une autre partie de l’équipe du film tourne également des scènes à Chicago. Si tout va bien, le tournage se terminera en février 2021. La sortie en salles de The Batman est pour l’instant prévue pour mars 2022.

Source : CINEMA BLEND