The Batman : Kristen Stewart dans la peau du Joker ? L’actrice répond

Et si après Twilight, Pattinson et Stewart se réunissaient enfin à l’écran ? C’est ce que les fans semblent réclamer à corps et à cris. Alors que le biopic sur Lady Di s’apprête à débarquer dans les salles obscures, l’actrice vient enfin de répondre sur le sujet. Depuis quelques mois, une vaste campagne lancée sur les réseaux sociaux invite les équipes créatives de Batman à caster la demoiselle dans le rôle du Joker. Mais est-elle prête à accepter un tel défi ? Et surtout à renouer avec son ancien partenaire et amant ?

Afin de calmer les ardeurs sur la toile, Stewart vient de s’exprimer sur le sujet. L’actrice pense qu’elle n’est pas la bonne personne pour ce rôle.

The Batman : Stewart dit NON au Joker !

Même si Stewart reste très touchée par ce mouvement populaire, elle pense que ce rôle n’est pas le meilleur choix pour elle. « J »adore l’énergie qu’il y a derrière cela. Mais je dois avouer que je préfère chercher quelque chose de neuf. Je n’ai pas envie de parcourir le travail qui a déjà été fait sur ce personnage. Mais cet enthousiasme est magnifique. Trouvons autre chose. Je suis totalement prête à jouer une personne bizarre et effrayante », répond ainsi la comédienne.

Ce n’est certes pas un non catégorique, mais il y a peu de chances que le projet se concrétise. D’autant que Stewart risque d’être sacrement courtisée dans les prochains mois. Sa performance dans Spencer fait déjà d’elle la grande favorite pour le prochain Oscar de la meilleure actrice. Pourtant, un Joker féminin aurait redonné un bel élan de modernité à cette figure aussi complexe qu’emblématique ! De Nicholson à Ledger, ils sont nombreux à avoir vu leur carrière exploser grâce à ce rôle. La proposition arrive un peu tard, sans doute, pour Stewart.

Douche froide donc pour les fans. Mais il ne faut jamais dire jamais. Stewart pourrait bien rejoindre DC mais dans la peau d’un tout autre personnage. La comédienne aime les défis alors pourquoi pas devenir une super-méchante badass à souhait ? En attendant, The Batman est très attendu aux quatre coins de la planète !

