The Batman : le film pourrait être repoussé à cause du variant Omicron

Tous les yeux sont rivés sur Matt Reeves et de The Batman puisqu’il s’agit désormais du prochain film adapté de comics après le retour de Morbius, en avril. Alors que plusieurs rumeurs s’accordent à dire que le report de Morbius était dû au succès de Spider-Man: No Way Home, le nombre record de cas de COVID aux États-Unis soulève une nouvelle inquiétude pour la sortie de The Batman, prévue pour le 4 mars.

The Batman : pas de report du film, mais pour l’instant

C’est dans une récente interview avec Puck que Jason Kilar, le P.-D.G. de WarnerMedia, a évoqué la sortie de son prochain film. Pour l’instant, la Warner n’a pas l’intention de déplacer sa date de sortie, mais tout peut changer.

Le journaliste de Puck demande : « Étant donné que Sony a retardé Morbius de janvier à avril, avez-vous pensé à repousser la date de sortie de The Batman ? ». Voici la réponse de Jason Kilar : « Nous sommes très certainement attentifs à tout ce qui se passe avec le variant Omicron. Nous sommes plutôt sereins à propos de cette date en ce moment, mais nous allons regarder ça au jour le jour » a-t-il dit dans son interview.

AT&T a révélé mercredi que HBO (et HBO Max, qui n’arrivera pas en France avant 2022 ou 2023) avaient les 73,8 millions d’abonnés dans le monde en 2021, dépassant l’objectif de 70 à 73 millions de l’entreprise. À titre de comparaison, Netflix profitait de 183 millions d’abonnés au début de la crise sanitaire et arrive à plus de 200 millions aujourd’hui.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman mettra en vedette Robert Pattinson en tant que chevalier noir, Zoe Kravitz en tant que Catwoman, Paul Dano en tant que Sphinx, Jeffrey Wright en tant que James Gordon, John Turturro en tant que Carmine Falcone, Peter Sarsgaard en tant que Gil Colson, Jayme Lawson en tant que Bella Reel. On citera également Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennyworth et Colin Farrell dans le rôle du Pingouin.

The Batman sortira en salles le 4 mars 2022.

