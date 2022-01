The Batman : les films n’est pas Rated-R et les fans se déchaînent

The Batman est finalement classé PG-13 – Crédit : capture d’écran YouTube

The Batman fait figure de blockbuster de l’année 2022 pour beaucoup de spectateurs. Après la trilogie The Dark Knight et l’interprétation de Ben Affleck, Matt Reeves propose une nouvelle itération du personnage. Pour l’occasion, Robert Pattinson enfile le costume d’un jeune justicier. Plusieurs extraits ont été dévoilés par la Warner et confirment que le long-métrage risque d’être brutal, très violent. Mais contre toute attente, la Motion Picture Association of America l’a classé… PG-13. Nous sommes bien loin du Rated-R de productions comme Deadpool. De quoi déchaîner les fans sur les réseaux sociaux et plus précisément Twitter.

Les fans se déchirent à propos de la classification de The Batman

Une classification qui divise – Crédit : Warner Bros.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, The Batman ne sera pas Rated-R. Et sur Twitter, les fans se déchaînent ! Si l’un d’eux tempère, précisant que « le meilleur film » sur le personnage est PG-13 (The Dark Knight), d’autres éructent littéralement ! Un autre partage cet avis : « Pourquoi diable certains pensaient que The Batman allait être Rated-R ? Et pourquoi pensent-ils qu’une telle classification le rend meilleur qu’un film PG-13 ? ».

Un autre estime que Matt Reeves poussera le PG-13 dans ses derniers retranchements. Qu’il ne s’agira pas d’un long-métrage lisse pour les adolescents. Parmi les énervés, un fan estime que « les adultes paient pour aller au cinéma » et qu’il n’ira pas voir un film PG-13, rien que ça !

Un internaute déclare que sa hype pour le film a disparu tandis qu’un autre pense qu’un Rated-R aurait été « le feu ». Bref, les réactions semblent partagées. D’un côté, des fans contents de cette classification. De l’autre, les mécontents. Ceux espérant plus de sang, de violence, une approche digne de certains comics.

The Batman arrive le 2 mai 2022 dans les salles françaises.

