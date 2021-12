The Batman : nouveau trailer centré sur la romance avec Catwoman

Zoë Kravitz en Catwoman – Crédit : capture d’écran YouTube

Parmi les plus populaires des super-héros, difficile de ne pas citer Batman. Le Chevalier noir profite de nombreuses adaptations, aussi bien sur nos consoles qu’au cinéma. La trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan nous l’a prouvé et prochainement, Robert Pattinson incarnera le personnage dans The Batman de Matt Reeves. Un long-métrage dont beaucoup de détails sont connus et un synopsis complet dévoilé. Mais aujourd’hui, la Warner nous fait un énorme cadeau de Noël. La sortie d’un nouveau trailer centré sur la romance avec Catwoman. Intitulé « The Bat and The Cat », difficile de faire plus évocateur.

« The Bat and The Cat », la romance de deux âmes torturées

La Warner dévoile un nouveau trailer centré sur la relation entre les alter-egos de Bruce Wayne et Selina Kyle, respectivement Batman et Catwoman. Car ensemble, les super-héros torturés traquent le Riddler. Un énigmatique personnage adepte d’énigmes semant le chaos dans les rues de Gotham City. Mais vous vous en doutez, nos « tourtereaux » doivent gérer des tensions. Les images du trailer confirment également que le Riddler connaît la véritable identité du Chevalier noir. Bruce Wayne va redoubler de prudence.

Interrogé à propos de possibles suites, Robert Pattinson déclarait récemment : « J’ai fait une sorte de carte de l’évolution psychologique de Bruce Wayne sur deux autres films. Je voudrais le faire ». L’acteur incarne le milliardaire dans sa seconde année en tant que Batman. Le justicier affronte, dans ce film, le Pingouin et Carmine Falcone en plus du Riddler.

Zoë Kravitz incarne Selina Kyle/Catwoman et s’est confiée sur ce rôle en octobre : « J’ai lu certains comics et je n’étais pas spécialement fan au début. J’ai essayé de penser à ce rôle en tant que femme. Comment je me sens ? Comment l’aborder et s’assurer qu’on ne me fétichise pas, ne pas être un stéréotype ? Je savais qu’il fallait qu’elle soit crédible ».

The Batman sort le 2 mars 2022.

Source : CBR