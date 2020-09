The Batman : Robert Pattinson atteint de la COVID-19, le tournage est interrompu

Alors que l’on venait de découvrir les premières images de The Batman dans une bande-annonce, le tournage du film est à nouveau suspendu. Les studios Warner Bros. ont annoncé qu’un membre de la production avait contracté la COVID-19. Selon des révélations du magazine Vanity Fair, cette personne ne serait autre que Robert Pattinson, nouveau visage du Chevalier Noir.

Robert Pattinson dans The Batman / Crédit : DC Films

Le communiqué officiel de Warner Bros. indique que ce « membre de l’équipe » est actuellement en isolement. Il ajoute que le « tournage est temporairement interrompu ». La production de The Batman venait tout juste de reprendre les chemins des studios à Londres, suite à une pause de près de six mois.

Robert Pattinson ne s’est pour l’instant pas exprimé à ce sujet. Son agent n’a pas non plus répondu aux demandes de la presse. La nouvelle se répandant désormais à toute vitesse, ce dernier ne devrait cependant pas tarder à donner des nouvelles de l’acteur, qui tient le rôle principal de The Batman.

La sortie du film était initialement prévue pour juin 2021. Suite au retard causé pour la crise sanitaire, elle a été repoussée à septembre de la même année. On ignore encore si ce nouvel événement aura un impact sur cette date.

La COVID-19 n’épargne pas Hollywood

Malgré toutes les nouvelles règles sanitaires mises en place, les plateaux de tournage de films et séries restent particulièrement à risque. Le cas de The Batman ne sera donc certainement pas le dernier. Hier, l’acteur Dwayne Johnson a également annoncé que lui et sa famille avaient tous contracté la COVID-19. Il a appelé ses fans à respecter les règles du port du masque et de la distanciation sociale. Depuis le début de la pandémie, plusieurs autres grands noms d’Hollywood ont déjà été touchés par la maladie, tels que Tom Hanks ou encore Idris Elba.

The Batman : Tous les secrets de la naissance du film

Source : LRM Online