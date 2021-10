The Batman : Robert Pattinson incarne un Bruce Wayne torturé dans un nouveau trailer

DC Comics a dévoilé hier un nouveau trailer explosif du prochain film de Batman. Il donne un meilleur aperçu de l’interprétation du Chevalier Noir par Robert Pattinson et promet une version encore plus sombre du personnage.

L’intrigue se passe seulement quelques années après le début de la carrière de super-héros de Batman, et nous laisse donc découvrir une version très torturée et vengeresse de Bruce Wayne, incarné par Robert Pattinson.

The Batman – Crédit : DC

Prévu pour le 2 mars 2022, le film présente la version la plus sombre de Batman et réunit une pléthore de méchants, dont Paul Dano dans le rôle du Riddler, Zoe Kravitz dans celui de Catwoman et Colin Farrell dans celui du Pingouin. Du côté des gentils, on retrouve notamment Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon et Andy Serkis dans celui du fidèle majordome, Alfred.

Le Batman de Robert Pattinson risque d’être très intéressant, puisqu’il n’a pas encore le contrôle de sa personnalité. L’acteur a confirmé cela lors de la présentation de la bande-annonce en déclarant « La délimitation entre le moment où il est Batman et celui où il est Bruce n’est pas aussi claire que dans les autres itérations… J’aime beaucoup cette idée qu’il est un peu hors de contrôle. Il n’a pas complètement défini ce qu’est Batman, mais il s’y perd. Quand il l’enfile tous les soirs, il ne dort pas, et il devient cette créature un peu bizarre ».

Qu’apprend-on dans le nouveau trailer ?

La nouvelle bande-annonce de « The Batman » commence par l’arrestation, dans un petit restaurant, du Riddler, ce personnage qui donne la chair de poule. On découvre ensuite une première version du célèbre bat-signal, à propos duquel Bruce Wayne déclare que « la peur est un outil, cette lumière qui déchire le ciel, ce n’est pas qu’un appel à l’aide, c’est un avertissement ».

Outre le Riddler, vous faites la connaissance de deux autres membres notables de la galerie des malfrats de Batman, à savoir Selina « Catwoman » Kyle et le Pingouin. Kyle semble être en bons termes avec la chauve-souris, tandis que le Pingouin semble s’amuser à le contrarier. On sait d’ailleurs qu’un spin-off du Pingouin de Colin Farrel serait en préparation.

Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre encore quelques mois pour découvrir le prochain film du Chevalier Noir. Celui-ci s’annonce grandiose, si l’on en croit les premiers avis récoltés après une projection test du film en août dernier.