The Batman : un nouveau Pop à l’effigie du Pingouin version Colin Farrell

The Batman s’annonce d’ores et déjà comme LA sensation de cette année 2022. Pourtant le tournage aura brillé par ses innombrables incidents. Outre la pandémie, on ne compte plus les histoires de blessures et d’accrochages au sein de l’équipe artistique. Pattinson lui-même semble d’ailleurs avoir eu bien du mal à se donner à 1000% dans le costume du justicier. Parmi le casting, la prestation de Colin Farrell est très attendue. Passer après De Vito n’est pas chose aisée. Mais les premiers visuels dévoilés sur la toile semble d’ores et déjà suggérer une performance incroyable.

Une nouvelle collection signée Funko Pop – Crédit : Funko Pop

Si vous êtes un amoureux de la franchise ou un collectionneur, Funko Pop ne vous a pas oublié. En effet, la marque vient de dévoiler sa nouvelle référence : un Pingouin plus vrai que nature version Farrell !

The Batman : un nouveau Pop Pingouin distribué sur le marché

Cette nouvelle figurine est proposé avec trois autres nouvelles créations dans une boîte déjà collector. On retrouve ainsi aux côtés du terrifiant Oswald Cobblepot , Batman, Selina Kyle et The Riddler. Concernant Le Pingouin, tous les détails y sont. On retrouve ainsi son emblématique parapluie, son imperméable en cuir et sa cicatrice en croix sur la joue. Le tout est proposé aux tarifs habituels de la marque.

Voilà de quoi permettre aux fans de patienter un peu avant la sortie du film. Pour l’heure, les retours sont partagés alors que le film aura mis du temps à se dévoiler. Certains jugent déjà sa durée beaucoup trop longue. D’autres s’inquiètent et jouent les oiseaux de mauvais augure. The Batman risque donc d’être un énorme succès ou un échec retentissant, il n y aura pas de demi-mesure.

Voici donc une bonne nouvelle pour les collectionneurs. Cette année encore Funko Pop risque de proposer un grand nombre de nouvelles références, en lien avec les grandes sorties ciné !

Source : Screenrant