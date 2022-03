The Batman : une vraie chauve-souris s’invite en plein milieu d’une projection !

Depuis plusieurs semaines, The Batman continue de poursuivre son chemin dans les salles obscures. Malgré des critiques parfois sévères, le film obtient d’excellents scores au box-office mondial. Jugé trop long par certains, trop « mou » par d’autres, ce retour du justicier aura au moins le mérite de faire continuellement parler de lui. Et c’est désormais sans compter sur cet amusant fait divers. Il y a quelques jours, alors qu’ils assistaient à la projection du film, des spectateurs ont été surpris par le vol d’une vraie chauve-souris ! Certains ont heureusement immortalisé l’événement.

Une chauve-souris fan de Batman ? – Crédit : Warner Bros Pictures

L’animal serait-il un fan de la franchise ? En tout cas, cet « incident » prête largement à sourire. Même le public présent ce jour-là s’est demandé s’il n’assistait pas à une version 3D hyper réaliste !

Quand une chauve-souris s’invite en pleine séance de The Batman !

Loin de semer la peur ou la zizanie, la chauve-souris a surtout diverti le public ce jour-là. Elle semblait surtout vouloir trouver au plus vite la sortie, si l’on en croit son vol très agité ! Partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale. Et cette dernière a bien évidemment enclenché de nombreux commentaires tous plus drôles les uns que les autres.

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi — J (@Jeremiah24_) March 5, 2022

En une heure à peine, la vidéo a été vue plus de 30 000 fois et les scores grimpent encore. « Pas mal la version 4DX » s’amuse un internaute en commentaires. « Dis-donc, la 3D c’est plus que c’était » ajoute un second. En tout cas, cette expèrience peu commune aura marqué les esprits. Et au passage, elle aura offert un nouveau coup de pub très efficace pour le film. On pourrait même se demander si cela n’a pas été fait exprès.

Si vous n’avez toujours pas vu The Batman, c’est donc le moment ou jamais. Par contre, le vol de chauve-souris en live n’est absolument pas garanti par les exploitants français.

