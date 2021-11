The Batman : voici le synopsis officiel

The Batman arrive dans 5 mois et livre encore de nouvelles informations. Après le second trailer, la Warner dévoile le synopsis officiel de cette nouvelle adaptation.

The Batman dévoile son synopsis – Crédit : Warner Bros.

The Batman prépare sa sortie. Un film aux nombreuses promesses dans lequel Robert Pattinson incarne le Chevalier noir après Christian Bale et Michael Keaton, de retour dans The Flash. Et en marge du trailer révélé lors du DC FanDome, Warner poursuit son teasing d’un projet mené par Matt Reeves (La Planète des Singes). Après la réponse de Kristen Stewart réclamant son casting dans la peau du Joker, le studio révèle le synopsis officiel de The Batman. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur cette incarnation encore plus torturée que les précédentes !

« Robert Pattinson offre un portrait brut et intense du Chevalier noir »

Le synopsis de The Batman se dévoile. Si l’intrigue n’est pas révélée, notamment à propos des méchants, ce texte dévoile le ton adopté par cette adaptation. De quoi faire monter la température chez les fans.

The Batman est un thriller nerveux et plein d’action dépeignant Batman à ses débuts. Un justicier luttant en équilibre entre rage et droiture en pleine enquête sur un mystère troublant qui terrorise Gotham City. Robert Pattinson offre un portrait brut et intense du Chevalier noir. Un héros désabusé et désespéré. Réveillé par la réalité d’une colère ardente, le rendant aussi impitoyable que le tueur en série qu’il cherche.

Cette description confirme que The Batman arrive à être encore plus sombre et tortueux que les précédents. Les films de Christopher Nolan déroulaient une intrigue mature mais loin de la violence du dernier trailer du futur long-métrage. L’interprétation de Ben Affleck pour le DCEU explore la facette adulte et vieillissante du personnage. Michael Keaton représentera un super-héros luttant toujours contre les crimes malgré son âge dans The Flash.

Rappelons que The Batman arrive le 2 mars 2022 au cinéma en France. Mais les premiers avis tombent déjà grâce aux projections test. On apprend notamment que le film développe l’idée d’une trilogie Robert Pattinson.

