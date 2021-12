The Book of Boba Fett : le making-of dévoilé par Disney+

Un making-of se présente aux fans – Crédit : Lucasfilm

Disney exploite grassement Star Wars depuis son rachat de Lucasfilm. Le géant du divertissement a déjà lancé plusieurs séries sur Disney+ parmi lesquelles Star Wars : Visions, The Bad Batch mais surtout The Mandalorian. La dernière citée présente justement le retour de Boba Fett, célèbre chasseur de primes très apprécié des fans. Pour l’occasion, Temuera Morrison renfile le costume du personnage qui aurait pu être un Stormtrooper. Et après un nouveau trailer, The Book of Boba Fett se dévoile un peu plus aujourd’hui : Disney+ publie un making-of. De quoi en apprendre (rapidement) un peu plus sur l’univers en marge de la sortie de la série.

Une mise en bouche avant la diffusion de The Book of Boba Fett

Disney+ termine bien l’année avant la venue des programmes de janvier 2022. Car prochainement, les fans pourront découvrir The Book of Boba Fett. L’occasion d’en savoir plus sur l’un des personnages les plus mystérieux, mais aussi les plus appréciés, de Star Wars. Et Disney+ dévoile un court making-of dans lequel apparaissent de nouvelles images de la série et des prises de vue sur le tournage.

On découvre alors l’équipe de tournage (portant un masque, COVID-19 oblige) et les décors, les costumes, maquillages, etc. Un bien beau cadeau pour le réveillon de Noël !

Et pour teaser la série, Disney+ n’y va pas avec le dos de la cuillère, parlant du « retour d’une légende » ! Rappelons que Temuera Morrison incarne le chasseur de primes tandis que Ming-Na Wen reprend son rôle de Fennec Shand (The Mandalorian). Robert Rodriguez (Sin City, Une nuit en enfer) dirige The Book of Boba Fett.

Jon Favreau, l’homme fort de Disney et l’interprète de Happy Hogan dans les films Marvel est l’un des producteurs exécutifs.

The Book of Boba Fett démarre sa diffusion le 29 décembre sur Disney+.

Source : Jedi News