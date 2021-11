The Book of Boba Fett : la bande-annonce de la nouvelle série Star Wars est là !

Gros cadeau pour les fans de Star Wars ! The Book of Boba Fett dévoile un nouveau trailer.

Nouvelles images pour la série – Crédit : Lucasfilm

Le mois de décembre promet chez Disney+. On attend plusieurs films, séries et documentaires forts. Mais les fans de Star Wars gardent un œil sur le plus attendu des projets de cette fin d’année : The Book of Boba Fett. Une série centrée sur le célèbre chasseur de primes autrefois pensé pour être un Stormtrooper. Et après un premier trailer sublime, bonne nouvelle pour la communauté. De nouvelles images se dévoilent à eux et teasent la façon dont Boba Fett s’est échappé du Sarlacc dans Le Retour du Jedi.

Boba Fett en pleine guérison

The Book of Boba Fett se dévoile de nouveau. Un trailer dans lequel les fans apprennent que le chasseur de primes se retrouve « laissé pour mort sur les sables de Tatooine ». On découvre alors le chasseur de primes soigné dans une cuve à bacta. Un processus permettant une guérison plus rapide. Cela veut donc dire que la série va nous montrer comment Boba Fett s’échappe du Sarlacc. Si on sait que l’homme s’en sort grâce à ses armes. Si cette scène a été révélée dans l’Expanded Universe de Star Wars, ce sera la première fois dans une production canon.

Dans Le Retour du Jedi, Boba Fett perd le contrôle de son jetpack après avoir été frappé par Han Solo. Le chasseur de primes s’envole et tombe dans la gueule du Sarlacc. Mais le personnage survit grâce à son blaster en déchirant la créature de l’intérieur.

Boba Fett prend la place de Jabba le Hutt

The Book of Boba Fett reprend après la seconde saison de The Mandalorian. Le chasseur de primes élimine Bib Fortuna puis récupère le trône de Jabba le Hutt. Comme l’explique Jon Favreau, producteur exécutif, la série promet énormément.

Il y a un vide de pouvoir car Jabba n’existe plus. C’était un leader fort et imposant que les personnes craignaient. Il régnait d’une main de fer. – Jon Favreau

La diffusion débute le 29 décembre 2021 sur Disney+.

La nouvelle bande-annonce de The Book of Boba Fett

