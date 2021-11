The Book of Boba Fett se dévoile dans un sublime trailer, le noyau interne de la Terre n’est pas une boule solide, le Pixel Fold devrait sortir en 2022, le récap’ de la semaine

Ce début de novembre est plein de surprises : Disney+ dévoile un trailer de The Book of Boba Fett, des géologues découvrent que le noyau de la Terre serait un mélange de zones allant du dur au liquide, Tesla ouvre ses bornes Supercharger aux autres voitures électriques dans 10 stations de test aux Pays-Bas. On en a aussi appris un peu plus sur les FRB et le Pixel Fold commence à se dévoiler. Côté tests, on fait le point sur les Alder Lake d’Intel, sur le Fitbit charge 5 et sur le Pixel 6 Pro. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le récap’ de la semaine !

Une direction artistique exceptionnelle pour The Book of Boba Fett

Disney+ a gâté les fans de Star Wars en ce début du mois de novembre avec un trailer de The Book of Boba Fett, la future série réalisée et produite par Robert Rodriguez. On y découvre une direction artistique sublime. La série arrivera sur le service de streaming le 29 décembre et l’on a hâte d’en savoir plus sur les zones d’ombre de la vie du chasseur de primes.

Lire > The Book of Boba Fett : sublime trailer pour la série Star Wars

Crédit : Lucasfilm

Le noyau interne de la Terre est-il vraiment solide ?

Des géophysiciens américains ont analysé la composition du centre de la Terre en se basant sur les ondes sismiques des tremblements de terre. Ces études ont permis aux géologues d’en apprendre un peu plus sur la partie la plus profonde de notre planète, dont la composition semble plus complexe que ce qu’on l’on pensait jusqu’à présent. En effet, le noyau interne de la Terre ne serait pas une boule solide mais un mélange de zones allant du dur au liquide. Cette découverte pourrait révolutionner notre compréhension du champ magnétique de la Terre.

Lire > Le noyau interne de la Terre n’est pas aussi solide qu’on le croyait

Vue d’artiste éclatée de la composition interne de la Terre

Des bornes Supercharger ouvertes à tous aux Pays-Bas

Tesla a décidé d’ouvrir 10 stations Supercharger aux Pays-Bas à tous les autres véhicules électriques. Ce test sur 10 stations a pour but de favoriser « l’adoption des véhicules électriques à grande échelle » mais cela permettrait également à Tesla d’obtenir une source de revenus supplémentaires pour la marque d’Elon Musk. Pour bénéficier du programme pilote, les conducteurs doivent résider aux Pays-Bas et avoir installé au préalable l’application mobile Tesla sur leur smartphone.

Lire > Tesla ouvre ses bornes Supercharger à toutes les voitures électriques

Une station de recharge électrique Supercharger de Tesla à Los Angeles, aux États-Unis (Crédits image : Reuters/Lucy Nicholson)

Des FRB ne cessent d’exploser dans l’univers

Les astronomes observent des Fast Radio Burst (Explosion Radio rapide) ou FRB dans l’univers depuis 2001. FRB121102, une de ces récentes observations aurait manifesté 1652 explosions successives entre 2019 et 2020. La théorie la plus probable est celle des magnétars, les aimants les plus puissants de l’univers. Le télescope Hubble a permis de conforter les scientifiques en la théorie dominante de jeunes magnétars. Malgré ces suppositions, les astronomes n’ont pas encore d’explication sûre.

Lire > FRB : des éléments inconnus ne cessent d’exploser dans l’espace lointain

Une rupture dans la croûte d’une étoile à neutrons hautement magnétisée, montrée ici dans le rendu d’un artiste, peut déclencher des éruptions de haute énergie – Crédits : NASA’s Goddard Space Flight Center/S. Wiessinger

Le Pixel Fold sortira en 2022

La sortie du Pixel Fold approche et serait prévue pour 2022. Grâce à nos confrères de 9to5Google, on en sait désormais un peu plus sur ce premier smartphone pliable de Google, notamment sur son côté photo. Le module photo du Pixel 6 est certainement trop encombrant pour un smartphone pliable et Google ne pourra donc probablement pas offrir une qualité équivalente. Toutefois, le Pixel Fold devrait être équipé de 4 capteurs, dont 2 seraient utilisés quand il est plié.

Lire > Pixel Fold : le smartphone pliable de Google sortirait en 2022, sa partie photo détaillée

Rendu du Pixel Fold – Crédit : Waqar Khan

Nos tests de la semaine

Les Alder Lake d’Intel : une excellente surprise

Intel a enfin officialisé sa nouvelle gamme de processeurs baptisée Alder Lake et les promesses sont tenues. Avec ces Core de douzième génération et leur architecture hybride, le constructeur offrira désormais 6 à 8 coeurs « Performants » et 4 à 8 coeurs « Efficaces ». Les processeurs Alder Lake embarquent également l’Intel Thread Director. Rendez-vous sur notre test pour découvrir en détail pourquoi Intel pourrait faire de l’ombre à AMD.

Lire > Intel domine AMD dans les jeux avec ses processeurs de 12e génération

Intel Alder Lake – Crédit : Galaxie Media

On a testé pour vous le Fitbit Charge 5

Nous avons testé le bracelet connecté Fitbit Charge 5 dont l’équipement de qualité offre un suivi complet du sport et de la santé. On aime particulièrement son design plus moderne, la légèreté et le confort du bracelet et l’écran qui passe enfin à la couleur. L’autonomie est satisfaisante et le rapport qualité/prix est remarquable puisque le bracelet ne vaut que 179 euros. On n’aime moins la petite surface d’affichage, l’abonnement Premium difficile à contourner et l’absence de prise en charge de la musique.

Lire > Test du Fitbit Charge 5 : les capteurs santé arrivent en force

Le Pixel 6 Pro est le meilleur photophone de 2021

Google nous propose avec le Pixel 6 Pro un smartphone haut de gamme de haut vol : le design est novateur et audacieux, l’écran est parfaitement calibré et l’autonomie est très bonne. Petit bémol, la prise en main est légèrement glissante, la charge rapide ne l’est pas tant que ça et le Google Tensor est moins puissant que prévu. Toutefois, le Pixel 6 Pro est un smartphone presque parfait et surtout l’un des meilleurs photophones de 2021.

Lire > Test Pixel 6 Pro : et si vous achetiez la meilleure photo Google de 2021 ?

Google Pixel 6 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide



Quelles sont les meilleures TV Qled de Samsung, TCL et Hisense de cette année ?

Nous avons établi un comparatif des meilleures TV QLED de 2021. Le QLED est une technologie mise au point par Samsung pour concurrencer les téléviseurs OLED que l’on retrouve sur tous les modèles du constructeur mais également sur certains téléviseurs TCL et Hisense. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour choisir la TV QLED la plus adaptée à vos besoins.

Lire > Les meilleures TV QLED de Samsung, TCL et Hisense en 2021 : notre comparatif