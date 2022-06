The Boys et Doctor Strange 2 partagent le même caméo, « une pure coïncidence »

Charlize Theron dans la saison 3 de The Boys – Crédit : Prime Video

Les hostilités ont enfin repris pour la clique des super-héros irrévérencieux de Prime Video. Alors que les critiques sur l’acte 3 de The Boys sont plutôt élogieuses, les abonnés ont pu découvrir les trois premiers épisodes du programme phare de la plateforme (attention spoilers !) Et le premier est parti sur les chapeaux de roue en adaptant à sa sauce une théorie curieuse de fans de Marvel. Lesquels estimaient qu’Ant-Man pourrait s’introduire dans l’anus de Thanos afin de le faire exploser en reprenant sa taille normale.

Toujours dans l’épisode 1, un passage du film Dawn of the Seven est diffusé. Dernière production en date de Vought, celle-ci tourne en dérision la Snyder Cut de Justice League. Au milieu des Supes qui incarnent leur rôle se détache un savoureux caméo, celui de Charlize Theron qui prête ses traits à Stormfront (pour rappel, celle-ci avait fini carbonisée à l’issue de la saison 2).

The Boys : Charlize Theron crève l’écran

Ce qui est étonnant, c’est que l’actrice vient tout juste de réaliser un caméo fugace dans… un blockbuster Marvel très récent (attention spoiler de nouveau). Charlize Theron est en effet au cœur d’une scène post-générique de Doctor Strange 2 où elle incarne Cléa qui invite le Sorcier suprême à la suivre dans un portail. Si The Boys prend généralement un malin plaisir à ridiculiser les films Marvel, ce caméo commun n’est qu’une « pure coïncidence », comme l’a confié le showrunner Eric Kripke à Collider. Et d’expliquer qu’il avait été drôlement été surpris de voir Theron à l’écran alors qu’il visionnait le film avec ses enfants.

Le showrunner en a profité pour saluer la performance de l’actrice qu’il trouve « extrêmement drôle ». Il apprécie notamment son « timing comique incroyable » et estime que sa présence a permis de lancer idéalement la saison 3.

