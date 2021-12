The Boys : Kripke promet une saison 3 « folle et diabolique »

Vous pensiez que la série The Boys avait déjà repoussé toutes les limites de la bienséance ? Détrompez-vous. Car la saison 3 s’annonce encore plus trash, violente et diabolique. De nombreux détails ont déjà commencé à filtrer sur le sujet. Outre une séquence érotique torride, cette nouvelle salve d’épisode ne fera pas dans la dentelle. Promotion des armes à feu, pressions mentales et séquences gores : il y en aura pour tous les goûts. Cette nouvelle saison ne sera pas à montrer aux plus jeunes, c’est une évidence. Kripke prévient : ça sera encore plus fou que d’habitude !

Une nouvelle saison folle et diabolique – Crédit : Amazon Prime Video

Le public attend également avec impatience l’arrivée de Soldier Boy, pastiche testostéroné d’un certain Captain America. Pas sûr que cela amuse franchement Marvel, mais le public, lui, ne boudera certes pas son plaisir.

The Boys saison 3 : préparez-vous au pire !

« Cette saison est définitivement la plus folle que nous ayons réalisé. Dès le premier épisode, vous risquez de ne pas vous en remettre. C’est quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant. Et puis, il y a Herogasm, cette orgie sans scrupules de supers-héros. C’est diabolique » annonce ainsi fièrement Kripke dans une récente interview. Le pari promet d’ores et déjà d’être remporté haut la main. Et les fans attendent également l’arrivée de spin-off, déjà annoncés de longue date.

La saison 3 n’a pas encore officialisé de date de sortie. Si tout se passe pour le mieux, les premiers épisodes devraient être dévoiles courant 2022, soit avant l’été, soit pour la rentrée des classes. Amazon Prime Vidéo devrait clarifier son planning de sorties dans peu de temps. La pandémie n’a pas arrangé les choses, mais tout semble prêt côté équipe créative.

Encore un peu de patience ! En attendant, il n’est pas trop tard pour se (re)plonger dans les deux premières saisons, toujours disponibles sur la plateforme de steaming.

Source : Screenrant